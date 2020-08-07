Disney нашел режиссера для фильма «Капитан Марвел 2», его снимет «мастер ужасов» Ниа ДаКоста (премьера назначена на 8 июля 2022 года)

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Компания Disney сделала весьма неожиданный выбор на роль режиссера сиквела супергеройского фильма Captain Marvel / «Капитан Марвел» с Бри Ларсон в главной роли.

После впечатляющих киносборов первой части ($1,13 млрд при бюджете $160 млн) можно было ожидать, что студия оставит старую команду (Анна Боден и Райан Флек) или же наймет опытного специалиста, который сможет как минимум не ухудшить ситуацию. Вместо это в Disney сделали ставку на новичка по имени Ниа ДаКоста.

В послужном списке этого режиссера только триллер Little Woods (2019) и фильм ужасов Candyman (2020) по сценарию Джордана Пила. По всей видимости, в Disney решили, что будет логично, если фильм о женщине-супергероине также снимет женщина. Сценарий фильма напишет Мэган МакДоннел, удачно поработавшая над грядущим сериальным проектом Marvel «WandaVision» для стриминговой платформы Disney+.

Фильм с рабочим названием Captain Marvel 2 / «Капитан Марвел 2» был официально запущен в производство еще в начале текущего года, однако в данный момент из-за карантинных ограничений работа над ним ведется не так активно, как планировалось. Disney и Marvel также пока не готовы объявить финальное наименование сиквела, при этом предварительно релиз назначен на 8 июля 2022 года.

Источник: Polygon