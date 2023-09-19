Apple обновила каркас iPhone 15 Pro для удешевления замены заднего стекла почти в три раза

Раньше замена задней панели могла стоить фантастические $500-550, тогда как сейчас ремонт обойдется в менее чем $200.

Apple опубликовала оценки стоимости ремонтов для своих новых iPhone, где замена задней панели для 15 Pro обойдется в $169, а для Pro Max — $199. Фактически, это на $350 ниже цен ремонта прошлогодних моделей — замены заднего стекла iPhone 14 Pro и 14 Pro Max Apple оценивала в $499 и $549 соответственно. Цены впечатляющие, учитывая, что они превышали стоимость нового iPhone SE.

Вот как выглядит текущая цена на ремонты:

Вероятно, снижение цен связано с серьезным изменением дизайна, внесенным Apple: на последних моделях телефонов заднее стекло можно снять и заменить вне зависимости от остального телефона. Предыдущие модели глубже интегрировали панель в корпус устройства, что делает их гораздо более сложными для фиксации. Впервые эти изменения были внесены в iPhone 14 и 14 Plus, а в текущем году компания распространила их на модели 15 Pro.

Ремонт заднего стекла обойдется дешевле, если оплатить страховку — за $199 на 2 года для Pro и Pro Max — и обойдется всего в $29.

Источник: The Verge