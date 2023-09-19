Новости Устройства 19.09.2023 в 16:02

Apple обновила каркас iPhone 15 Pro для удешевления замены заднего стекла почти в три раза

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Раньше замена задней панели могла стоить фантастические $500-550, тогда как сейчас ремонт обойдется в менее чем $200.

Apple опубликовала оценки стоимости ремонтов для своих новых iPhone, где замена задней панели для 15 Pro обойдется в $169, а для Pro Max — $199. Фактически, это на $350 ниже цен ремонта прошлогодних моделей — замены заднего стекла iPhone 14 Pro и 14 Pro Max Apple оценивала в $499 и $549 соответственно. Цены впечатляющие, учитывая, что они превышали стоимость нового iPhone SE.

Вот как выглядит текущая цена на ремонты:

Apple обновила каркас iPhone 15 Pro для удешевления замены заднего стекла почти в три раза

Вероятно, снижение цен связано с серьезным изменением дизайна, внесенным Apple: на последних моделях телефонов заднее стекло можно снять и заменить вне зависимости от остального телефона. Предыдущие модели глубже интегрировали панель в корпус устройства, что делает их гораздо более сложными для фиксации. Впервые эти изменения были внесены в iPhone 14 и 14 Plus, а в текущем году компания распространила их на модели 15 Pro.

Ремонт заднего стекла обойдется дешевле, если оплатить страховку — за $199 на 2 года для Pro и Pro Max — и обойдется всего в $29.

Чтобы заработать на iPhone 15 Pro, украинец должен отработать 81,5 дня, тогда как поляк 23,2 дня, а швейцарец — 4,2 дня [инфографика Picodi]

Источник: The Verge

Завантаження коментарів...

Топ 10 текстов

Посты
Чому укр/рос-мовнiсть — фігня!
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png

ydri

автор

Посты
ChatGPT на конкурсі блогів ITC.UA
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png

Ydri

автор

Посты
Ілон Маск вирішив остаточно поховати Twitter
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/05/asyris-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/05/asyris-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/05/asyris-96x96.png

Asyris

Головний Модератор Блогів

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить