Apple заблокировала кнопки громкости iPhone для использования со Spotify Connect

Владельцы iPhone больше не смогут регулировать громкость во время использования Spotify Connect с помощью физических кнопок смартфона.

На странице поддержки Spotify отмечается, что Apple «прекратила» эту технологию — однако без объяснений.

Изменение касается исключительно функции Spotify Connect, которая позволяла использовать iPhone для управления приложением Spotify на колонках, игровых консолях, смарт-телевизорах, компьютерах и тому подобное.

Отныне когда владелец iPhone нажмет кнопку для регулировки громкости на смартфоне в приложении Spotify появится оповещение с предложением воспользоваться ползунком для управления звуком непосредственно в программе. Изменение вступит в силу 3 сентября, но уже может отображаться у некоторых пользователей.

Регулировка громкости кнопками тем временем беспрепятственно работает для подобной функции Apple Music.

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«Мы обратились к Apple с просьбой предоставить решение, подобное тому, которое они предлагают пользователям HomePod и Apple TV для разработчиков приложений, которые управляют мультимедийными устройствами, не принадлежащими Apple», — говорится в обновлении Spotify

У Spotify и Apple давняя история споров — и последнее обновление, очередной повод для аудиостриминга обвинить компанию в нарушении Закона ЕС о цифровых рынках.

В этом году в марте ЕС оштрафовал Apple на $2 млрд по жалобе Spotify на «блокировку» альтернативных музыкальных программ (третий по величине штраф от ЕС и первый, направленный на Apple).

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