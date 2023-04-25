Apple «захватила» рынок восстановленных смартфонов — в 2022 году почти 50% продаж пришлись на iPhone

Продажи Apple на рынке восстановленных смартфонов в 2022 году выросли на 16% по сравнению с прошлым годом – до 49%.

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По данным Counterpoint Research, в целом мировой вторичный рынок смартфонов вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Рост был бы еще большим, если бы продажи отремонтированных смартфонов в Китае не упали на 17% – главным образом из-за роста заболеваемости COVID-19 и запуска правительством политики «нулевого COVID‎». Вместе с тем, проблемы Китая помогли Индии занять первое место с ростом на 19% в годовом исчислении; за ней следует Латинская Америка с ростом в годовом исчислении на 18%.

Самый популярный бренд на рынке подержанных и восстановленных смартфонов – это Apple, которая в 2022 году «захватила свыше 49% всех продаж. Компания уже давно продает восстановленные iPhone через свои официальные каналы, которые фактически заново собираются на заводах. Их оснащают новыми батареями и внешними корпусами (с годовой гарантией), а также новым кабелем, поэтому они почти идентичны новым iPhone в коробке. Apple также обеспечивает регулярное обновление программного обеспечения даже для старых моделей.

Samsung напротив зафиксировала падение на вторичном рынке с 28% в 2021 году до 26% в 2022 году. На продажи повлияло то, что небольшой процент пользователей Android перешли на iOS в течение года. Исследовательская компания заявила, что эта тенденция сохранится в 2023 году.

Телефоны 5G в 2022 году получили 13% мировых продаж восстановленных смартфонов.

В Counterpoint Research отметили, что большая доля потребителей предпочла покупку премиальных и флагманских смартфонов на восстановленном рынке в 2022 году, что привело к росту средних цен продаж на вторичном рынке.

Кажется, что клиентов к покупке восстановленных смартфонов в значительной степени подталкивает рост цен на новые модели – не только на iPhone, но и в целом. Макроэкономические факторы, влияющие на бизнес и рабочие места, также делают рынок обновленных смартфонов более привлекательным.

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В исследовании прогнозируют, что переход к смартфонам премиум-класса может способствовать увеличению запасов недорогих подержанных смартфонов в 2023 году. Вероятно, также увеличится количество рабочих мест в области разборки/сбора устройств, переработки или утилизации электронных отходов.

Источник: Techcrunch