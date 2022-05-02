Apptopia: Starlink в Украине ежедневно активно пользуется около 150 000 человек

Как сообщает The Economist со ссылкой на данные аналитической компании Apptopia, спутниковый интернет Starlink имеет около 150 000 активных ежедневных пользователей в Украине. И это достаточно много.
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Слава Украине!
Для сравнения, на середину ноября 2021 года пользовалось около 140 тысяч пользователей в 20+ странах и еще более 750 тыс. находились в очереди на подключение. С тех пор SpaceX не делилась новыми статистическими данными.
С начала войны Украина получила не менее 5000 терминалов Starlink с бесплатным тарифным планом. Три четверти из них подарила SpaceX, а остальное закупило правительство США. Три четверти из них подарила SpaceX, а остальное закупило правительство США. В то же время, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в апреле рассказывал, что в Украине работает более 10 тыс. терминалов. Сейчас они обеспечивают высокоскоростной интернет в городах по всей Украине (скорость на прием около 150 Мбит/с), в том числе и в регионах, которые подверглись катастрофическим разрушениям в результате авиаударов и обстрелов оккупационными российскими войсками.
Сейчас терминалы Starlink преимущественно работают для объектов социальной инфраструктуры — это школы, больницы, сельские советы, пожарные части. После освобождения населённых пунктов Киевщины и Черниговщины операторы начали восстанавливать связь с помощью Starlink. Кабельные интернет-провайдеры также полагаются на Starlink — в Черниговской области из-за мощных боев было повреждено 10 км магистрального кабеля. Благодаря одному наземному терминалу интернет-провайдер «Барышевка-Нет» мгновенно восстановил сеть в пяти селах (Мочалище, Ракитное, Соколовка, Красное и Бирки). Интернет появился у 143 абонентов (около 400 человек).
20 апреля регуляторы в Украине приняли решение, которым во время военного положения разрешили использовать спутниковый интернет всем желающим (судя по всему, после Победы возобновится сертификация технологии для массового коммерческого использования), а 27 апреля в Украине зарегистрировали Starlink Ukraine («Старлинк Юкрейн») — официальное представительство компании SpaceX.
Подробнее об особенностях и использовании Starlink на практике в городской среде — в отдельном материале на сайте.
Обзор терминала Starlink – опыт использования спутникового интернета от SpaceX в условиях украинского мегаполиса
- В октябре 2021 года глобальный спутниковый интернет Starlink вышел из фазы открытого бета-тестирования, которое длилось с октября 2020 года. Комплект необходимого оборудования (терминал, крепление и Wi-Fi маршрутизатор) стоит 499 долларов, а абонентская плата за услугу – 99 долларов в месяц. Скорость в сети Starlink варьируется от 100 до 400 Мбит/с , а в отдаленной перспективе SpaceX планирует обеспечивать 10 Гбит/с .
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- В Украине спутниковый интернет Starlink официально заработал 26 февраля — это произошло после того, как министр цифровой трансформации Михаила Федорова официально обратился в Твиттер к основателю SpaceX Илону Маску с соответствующей просьбой. В то же время президент SpaceX Гвин Шотвелл рассказала , что на тот момент команда уже сотрудничала с правительством и была близка к получению лицензии для предоставления услуг в Украине.
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- В начале марта Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с Илоном Маском по видеосвязи анонсировал «возможные космические проекты» по окончании войны, а Минцифра рассказала о планах после Победы построить в Украине собственную наземную станцию Starlink. Это позволит существенно улучшить качество спутникового интернета SpaceX для рядовых украинцев, поскольку сейчас сигнал идет через станции в Польше, Литве и Турции.
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