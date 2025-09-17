Бессмертные AM4 и Zen 4: AMD представила 4 процессора для старой и новой платформы

AMD запустила новую линейку процессоров для настольных ПК. И да, платформа Socket AM4 до сих пор остается актуальной — на официальном сайте компании появился новый процессор Ryzen 5 5600F, основанный на архитектуре Zen 3. Правда, после того как профильные издания начали активно сообщать об этом, страницу с чипом быстро удалили.

Кроме этого, AMD официально представила несколько новых процессоров серии Ryzen 9000F на базе архитектуры Zen 5, которые уже ориентированы на современную платформу Socket AM5. Если говорить о системе наименований AMD, то буква F в названии означает отсутствие интегрированной графики (в отличие от Ryzen 9000G с мощным GPU).

Такая стратегия давно используется и Intel: чипы, в которых интегрированная графика не прошла валидацию, но остальные компоненты работают исправно, компания выпускает как отдельные модели без интегрированного GPU. Преимущество для потребителя проявляется в более низкой цене. Но есть и существенный недостаток: для вывода изображения обязательно нужна дискретная видеокарта, поскольку именно интегрированный графический процессор отвечает за видеовыход и мультимедийные задачи. Технические характеристики новых процессоров AMD Ryzen 9000F представлены в следующей таблице.

модель Ядра / Потоки Базовая частота Максимальная частота Boost Кэш (L2+L3) TDP AMD Ryzen 7 9700F 8 / 16 3,8 ГГц До 5,5 ГГц 40 МБ 65 Вт AMD Ryzen 5 9500F 6 / 12 3,8 ГГц До 5,0 ГГц 38 МБ 65 Вт AMD Ryzen 5 5600F 6 / 12 3,0 ГГц До 4,0 ГГц 35 МБ 65 Вт

AMD также представила новые решения для бизнес-сегмента, расширив линейку Ryzen PRO. В ассортимент вошли модели серии Ryzen 9000 PRO и Ryzen 7000 PRO. Эти устройства основаны на архитектуре Zen 4. В серию Ryzen PRO 9000 вошли Ryzen 9 PRO 9945, Ryzen 7 PRO 9745 и Ryzen 5 PRO 9645, а серия Ryzen PRO 7000 представлена лишь одной новинкой Ryzen 5 PRO 7745. Технические характеристики новых процессоров компания привела в своей документации.

модель Ядра / Потоки Базовая частота Максимальная частота Boost Кэш (L2+L3) TDP AMD Ryzen 9 PRO 9945 12 / 24 3,4 ГГц До 5,4 ГГц 76 МБ 65 Вт AMD Ryzen 7 PRO 9745 8 / 16 3,8 ГГц До 5,4 ГГц 40 МБ 65 Вт AMD Ryzen 5 PRO 9645 6 / 12 3,3 ГГц До 4,3 ГГц 38 МБ 65 Вт AMD Ryzen 5 PRO 7745 6 / 12 3,3 ГГц До 4,3 ГГц 22 МБ 65 Вт

