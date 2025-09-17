Бессмертные AM4 и Zen 4: AMD представила 4 процессора для старой и новой платформы

AMD запустила новую линейку процессоров для настольных ПК. И да, платформа Socket AM4 до сих пор остается актуальной — на официальном сайте компании появился новый процессор Ryzen 5 5600F, основанный на архитектуре Zen 3. Правда, после того как профильные издания начали активно сообщать об этом, страницу с чипом быстро удалили.
Кроме этого, AMD официально представила несколько новых процессоров серии Ryzen 9000F на базе архитектуры Zen 5, которые уже ориентированы на современную платформу Socket AM5. Если говорить о системе наименований AMD, то буква F в названии означает отсутствие интегрированной графики (в отличие от Ryzen 9000G с мощным GPU).
Такая стратегия давно используется и Intel: чипы, в которых интегрированная графика не прошла валидацию, но остальные компоненты работают исправно, компания выпускает как отдельные модели без интегрированного GPU. Преимущество для потребителя проявляется в более низкой цене. Но есть и существенный недостаток: для вывода изображения обязательно нужна дискретная видеокарта, поскольку именно интегрированный графический процессор отвечает за видеовыход и мультимедийные задачи. Технические характеристики новых процессоров AMD Ryzen 9000F представлены в следующей таблице.
|модель
|Ядра / Потоки
|Базовая частота
|Максимальная частота Boost
|Кэш (L2+L3)
|TDP
|AMD Ryzen 7 9700F
|8 / 16
|3,8 ГГц
|До 5,5 ГГц
|40 МБ
|65 Вт
|AMD Ryzen 5 9500F
|6 / 12
|3,8 ГГц
|До 5,0 ГГц
|38 МБ
|65 Вт
|AMD Ryzen 5 5600F
|6 / 12
|3,0 ГГц
|До 4,0 ГГц
|35 МБ
|65 Вт
AMD также представила новые решения для бизнес-сегмента, расширив линейку Ryzen PRO. В ассортимент вошли модели серии Ryzen 9000 PRO и Ryzen 7000 PRO. Эти устройства основаны на архитектуре Zen 4. В серию Ryzen PRO 9000 вошли Ryzen 9 PRO 9945, Ryzen 7 PRO 9745 и Ryzen 5 PRO 9645, а серия Ryzen PRO 7000 представлена лишь одной новинкой Ryzen 5 PRO 7745. Технические характеристики новых процессоров компания привела в своей документации.
|модель
|Ядра / Потоки
|Базовая частота
|Максимальная частота Boost
|Кэш (L2+L3)
|TDP
|AMD Ryzen 9 PRO 9945
|12 / 24
|3,4 ГГц
|До 5,4 ГГц
|76 МБ
|65 Вт
|AMD Ryzen 7 PRO 9745
|8 / 16
|3,8 ГГц
|До 5,4 ГГц
|40 МБ
|65 Вт
|AMD Ryzen 5 PRO 9645
|6 / 12
|3,3 ГГц
|До 4,3 ГГц
|38 МБ
|65 Вт
|AMD Ryzen 5 PRO 7745
|6 / 12
|3,3 ГГц
|До 4,3 ГГц
|22 МБ
|65 Вт
Источник: neowin
