Apple iPad Pro OLED вийде у 2024-му з 4-ТБ (!) накопичувачем та алюмінієвою Magic Keyboard

Apple працює над новим iPad Pro, який може мати велику OLED-панель і чіп M3. Пристрою приписували більший 14-дюймовий екран, але не на часі.

Нова модель, яка вийде наступного року, стане першим великим оновленням пристрою з 2018 року. iPad Pro з кодовими назвами J717, J718, J720 та J721 перейдуть на процесор нового покоління M3 та першими серед плашетів Apple отримають OLED-дисплей.

Одна з цих моделей може отримати версію з накопичувачем на 4 ТБ. Про це повідомив користувач X Revengus, передає Neowin. Це буде двократне зростання, порівнюючи з поточною моделлю iPad Pro. Там у конфігураторі перехід від 128 ГБ на 2 ТБ коштує 1100 доларів. Цікаво, скільки коштуватиме 4 ТБ?

Sources say the upcoming OLED iPad Pro next year will have a 4TB option… Is there really a need for that much storage? 💀

