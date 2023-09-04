Apple iPad Pro OLED вийде у 2024-му з 4-ТБ (!) накопичувачем та алюмінієвою Magic Keyboard

Apple працює над новим iPad Pro, який може мати велику OLED-панель і чіп M3. Пристрою приписували більший 14-дюймовий екран, але не на часі.

Нова модель, яка вийде наступного року, стане першим великим оновленням пристрою з 2018 року. iPad Pro з кодовими назвами J717, J718, J720 та J721 перейдуть на процесор нового покоління M3 та першими серед плашетів Apple отримають OLED-дисплей.

Одна з цих моделей може отримати версію з накопичувачем на 4 ТБ. Про це повідомив користувач X Revengus, передає Neowin. Це буде двократне зростання, порівнюючи з поточною моделлю iPad Pro. Там у конфігураторі перехід від 128 ГБ на 2 ТБ коштує 1100 доларів. Цікаво, скільки коштуватиме 4 ТБ?

Sources say the upcoming OLED iPad Pro next year will have a 4TB option… Is there really a need for that much storage? 💀 — Revegnus (@Tech_Reve) September 3, 2023

Варіант з 4 ТБ може бути корисним для тих, хто збирається редагувати відео на планшеті. З цим може допомогти нова клавіатура-чохол Magic Keyboard. За словами Марка Гурмана, нова клавіатура зробить iPad Pro‌ «ще більше схожим на ноутбук».

Новий аксесуар матиме більший трекпад та алюмінієвий корпус. Має стати міцніше та підкреслювати естетику MacBook.