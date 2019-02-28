Motorola пообещала выпустить сгибаемый смартфон на рынок не позже Samsung и Huawei, а Xiaomi решила повременить с выпуском своего

Две основные темы завершающейся сегодня выставки Mobile World Congress 2019 — это 5G и смартфоны с гибким экраном, которые можно складывать как книжки. Кроме ожидаемых Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X на MWC 2019 дебютировали также модели китайских производителей TCL, Oppo, Nubia и Energizer. А вот горячо ожидаемых сгибаемых моделей Xiaomi и Motorola, вопреки ожиданиям, на выставке не оказалось.

Международный директор по продуктам и маркетингу Xiaomi Донован Сунг, общаясь с Venture Beat, заявил, что компания тестирует разные прототипы сгибающихся смартфонов, но при этом решила занять выжидающую позицию. Как и LG, Xiaomi, которая недавно демонстрировала прототип смартфона с экраном, сгибающимся с двух сторон, предпочла подождать, пока технология станет более зрелой.

Что же касается Motorola, в недавнем интервью Engadget вице-президент Motorola Дэн Дери подтвердил, что компания готовит к выходу смартфон, который оснащен сгибающимся экраном. Это впервые Motorola официально признала факт разработки подобного смартфона, ранее были только намеки и утечки.

«Мы приступили к разработке смартфона с гибким экраном очень давно. С тех пор мы перепробовали множество разных вариантов», — отметил Дэн Дери.

К сожалению, Дэн Дери не был многословен и не сказал ничего конкретного касательно таинственного сгибаемого смартфона Motorola. При этом он заявил, что Motorola не собирается пасти задних и выпустить свой складной смартфон примерно в то же время, что и другие компании. Учитывая, что Samsung Galaxy Fold ожидается в апреле, а Huawei Mate X — в середине года, наиболее вероятным сроком выпуска сгибаемого смартфона Motorola видится лето этого года.

Уже сейчас не возникает практически никаких сомнений, что этим смартфоном с гибким экраном станет современная версия легендарной раскладушки Motorola RAZR, о которой в последнее время было много разговоров. В прошлом месяце издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, утверждало, что Motorola RAZR 2019 выйдет ограниченной партией из 200 тыс. устройств, а ее цена составит $1500.

О том, как может выглядеть Motorola RAZR 2019 мы пока можем судить только по иллюстрациям из патентных заявок и созданным на их основе рендерам.

В разговоре вице-президент Motorola также отметил, что кроме варианта с единым сгибающимся экраном на всю внутреннюю панель устройства компания рассматривает более технологически сложную концепцию устройства, которое сможет сгибаться не в одном, а в двух местах. Этот концептуальный Z-образный форм-фактор он охарактеризовал как «священный Грааль складных конструкций», отметив, что несколько китайских производителей, включая двух известных, тоже активно изучают возможность выпуска устройства в таком дизайне.

«Мы тоже рассматриваем такой вариант», — сказал он. «Но первой ласточкой он совершенно точно не станет».

В то же время вице-президент Motorola дважды повторил, что производством планшетов бренд не занимается, указав на материнскую компанию Lenovo. Таким образом он дал ясно понять, что Motorola не намерена возвращаться на рынок планшетов.

Источник: Engadget