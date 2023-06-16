Больше никаких i9, i7, i5 и i3: Intel отказывается от символа «i» в названиях процессоров и вводит отметку Ultra

Intel официально убирает букву «i» из названий процессоров Core i9, Core i7, Core i5 и Core i3, вводит обозначение Ultra для высокопроизводительных моделей и не будет называть новые чипы 14-м поколением. Производитель планирует продавать потребительские процессоры трех уровней: Intel, Intel Core и Intel Core Ultra.

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Эксперты Intel по брендингу утверждают, что важнейшее слово Intel ранее терялось, а радикально отличающиеся чипы Meteor Lake, которые появятся во второй половине 2023 года, дают возможность изменить ситуацию. Исследование компании показало, что именно бренд Core, а не i5 или i7, вызывает ассоциации с Intel – примерно как iPhone или iPad в случае Apple. После удаления «i» промежуточное слово Core в названии модели стало еще более необходимым: «Люди не будут говорить: «Я купил семерку» – Core 7 или Ultra 7 выглядят более удобными для употребления.

На рынке технологических устройств слово Ultra ассоциируется с премиальностью либо высокой производительностью. Apple также использует его в обозначении топовых процессоров собственного производства – M2 Ultra. Маркетологи Intel говорят, что процессоры Intel Ultra, кроме лучшей производительности, получат большую функциональность, встроенную графику уровня Arc и специальные возможности работы с ИИ.

Если раньше вопрос звучал: «Купите ли вы i7 или i9?», то теперь он принял вид: «Купите ли вы Ultra или Core?». Уже после этого выбора идут подуровни: 3, 5, 7 и 9. Также, во избежание путаницы и размытия классификации не будет обозначений Ultra 3 или Core 9. Более продвинутые пользователи, как обычно, получат следующий уровень – буквенно-цифровой индекс, раскрывающий характеристики конкретного чипа. В результате названия процессоров примут следующий вид:

Intel Core Ultra 9 1090H

Intel Core Ultra 7 1070K

Intel Core 5 1050U

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Наименование чипов самого нижнего сегмента не изменится: ранее Intel ликвидировала бренды Celeron и Pentium – теперь это просто Intel N200 и другие подобные модели. Останутся и привычные буквенные суффиксы, раскрывающие особенности процессора и классы, которым они соответствуют: HX, K, U и другие.

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Обозначения типа «13-е поколение» играют двоякую роль: когда процессоры появляются, они свидетельствуют о том, что перед нами новая модель. Но также говорят и о том, что поколение устарело, когда выходит следующее. Также отход от поколений позволит производителю свободнее сочетать разные ядра при компоновке чипа, не вызывая психологического отторжения у пользователей (похожую стратегию ранее выбрала AMD).

Неизвестно, связаны ли усилия маркетологов Intel с общим падением рынка ПК, но обычно меняющийся рынок провоцирует такие усилия.

Источник: The Verge