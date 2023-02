«История игрушек 5», «Холодное сердце 3» и «Зверополис 2» — Disney работает над сиквелами собственных анимационных фильмов

В ходе финансового отчета CEO Disney Боб Айгер объявил, что новые части «Истории игрушек», «Холодного сердца» и «Зверополиса» находятся в разработке. Он добавил, что подробности по поводу сиквелов появятся скоро и поблагодарил инвесторов за доверие к «непревзойденным брендам» Disney.

Такое объявление не вызывает удивления, поскольку все последние выходы упомянутых фильмов собрали достойную кассу в мировом прокате. «Холодное сердце» — один из самых удачных проектов Disney Animation, вторая часть которого заработала $1,4 млрд в мировом прокате и была номинирована на «Оскар-2022» за лучшую оригинальную песню «Into the Unknown». Оригинальный фильм 2013 года получил два «Оскара» за лучший полнометражный анимационный фильм и лучшую оригинальную песню «Let It Go».

«Зверополис» собрал $1,02 млрд, стал лучшим анимационным фильмом на церемонии «Оскар-2017» и положил начало сериалу Disney+, слухи о котором ходили годами.

«История игрушек» 1995 года стал первым полностью компьютерным анимационным полнометражным фильмом и одним из самых любимых мультфильмов для многих. Успех оригинала породил три сиквела: «История игрушек 2» в 1999 году, «История игрушек 3» в 2010 году и «История игрушек 4» в 2019 году. Во всех четырех основных фильмах франшиза заработала $3,03 миллиарда долларов в мировом прокате — четвертая часть истории принесла $1,07 млрд, получила номинацию на премию «Оскар-2020» за лучшую оригинальную песню «I Can’t Let You Throw Yourself Away» Рэнди Ньюмана и выиграла статуэтку как лучший полнометражный анимационный фильм. Однако прошлогодний спиноф «Лайтер» был менее успешным со скромными $226 млн кассовых сборов и неоднозначными отзывами.

Это, пожалуй, самая позитивная новость на фоне мрачного отчета о доходах Disney. Боб Айгер, недавно вернувшийся на должность CEO, сообщил, что компания уволит 7 000 работников с целью сократить расходы на $5,5 млрд, а также поделился сладбыми показателями подразделения стриминга: Disney Plus добавил лишь 200 000 подписчиков в США и Канаде (всего 46,6 миллиона), тогда как его международное предложение (за исключением HotStar) получило 1,2 миллиона пользователей; Hulu и ESPN Plus демоснтрировали такой же медленный рост, каждый прибавил 800 000 (до 48 млн) и 600 000 (24,9 млн) подписчиков соответственно.

