BrainBasket обучит 400 школьных учителей информатики базовому курсу веб-разработки

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Организация BrainBasket получила финансирование от Международного фонда «Возрождение» в размере $150 тыс. для продолжения социально-образовательной программы Technology Nation в 2018-2019 годах. Новый этап всеукраинской программы включает несколько направлений, центральным из которых является обучение 400 школьных учителей информатики современному базовому курсу по веб-разработке. Занятия в формате смешанного обучения проведут опытные менторы BrainBasket.

Предполагается, что как минимум половина учителей, прошедших обучение, проведут в течение года факультативные курсы по веб-разработке для более 4000 подростков на базе учебных хабов BrainBaskеt. Такие хабы были созданы в 2016-2017 годах в 36 городах Украины при поддержке известных IT-компаний Ciklum, Luxoft, GlobalLogic, Navigator и др. и на базе школ-партнеров по всей стране. Учителя получат небольшое вознаграждение за проведение таких внеурочных курсов.

В будущем учителя смогут включать элементы курса в уроки информатики или же самостоятельно проводить обучение подростков во внешкольном формате. Программа позволит подросткам научиться самостоятельно создавать веб-сайты, что будет способствовать популяризации изучения технологий среди старшеклассников.

Программа курса была разработана группой энтузиастов, опытных менторов BrainBasket, с использованием материалов известных мировых учебных заведений и онлайн-ресурсов (в частности University of London, W3Schools, Microsoft, Mozilla MDN и др.). Весной 2018 года программа уже была успешно апробирована на пилотных группах учителей в Киеве, Ивано-Франковске и Тернополе, а также на пилотной группе старшеклассников в Запорожье.

В ходе реализации проекта обучения учителей планируется создание сопроводительного учебного видео-курса, который может быть использован в качестве онлайн-пособия для обучения веб-разработке в смешанном формате любыми некоммерческими образовательными инициативами и преподавателями.

Также, в рамках второго этапа Technology Nation будет разработан и проведен еще один курс — уже для более широкой аудитории школьных учителей. Он будет включать вопросы кибербезопасности, медиаграмотности и медиагигиены. Также будут предлагаться онлайн-инструменты для организации образовательного процесса. При создании этого курса планируется привлечь к сотрудничеству всех игроков, которые уже имеют наработки в этом направлении.

Кроме обучения учителей в 2018-2019 годах BrainBasket также продолжит обучение взрослых основам программирования по программам Harvard и MIT, проект IT Moms (обучение мам в декрете) и обучение детей в рамках проекта Technology Nation Kids. С начала года по этим программам было обучено в общей сложности более 5000 взрослых и детей.

Цель программы Technology Nation — дать всем желающим возможность бесплатно обучиться основами программирования. Это помогает сделать слушателям первый шаг, понять, есть ли у них способности к

Уже открыт прием заявок на участие во всех курсах — детали и регистрация на сайте.