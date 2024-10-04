Будущий iPhone SE 4 получит камеры iPhone 15, чип A18 и первый модем 5G от Apple, — 9to5Mac

Ожидается, что iPhone SE 4, который выйдет в следующем году, получит модем 5G, разработанный Apple, что устранит потребность в отдельных компонентах Wi-Fi, Bluetooth и GPS, сообщает 9to5Mac.

Ранее Марк Гурман из Bloomberg писал, что Apple работает над собственным чипом 5G под кодовым названием «Centauri».

Также ожидается, что iPhone SE следующего поколения получит тот же процессор, что и текущие модели iPhone 16 — A18, который позволит поддерживать Apple Intelligence, а также 8 ГБ оперативной памяти и 48-мегапиксельную широкоугольную камеру iPhone 15.

По слухам, iPhone SE 4 будет иметь дизайн, подобный iPhone 14 — с 6,1-дюймовым OLED-дисплеем и поддержкой Face ID, в конце концов отказавшись от кнопки Touch ID в линейке iPhone.

Остальные ожидаемые функции включают выемку для системы камеры TrueDepth (вместо Dynamic Island), кнопку действия и порт USB-C. Вероятно, iPhone SE представят в начале 2025 года по цене $400-500.

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