Червоточины искривляют свет, подобно черным дырам. И это, потенциально, поможет их найти — исследование

Червоточины (которые еще называют «червячными переходами», кротовинами или кротовыми норами) — это гипотетическая особенность пространства-времени в виде воронкообразного портала, через которые вещество или даже космический корабль могли бы путешествовать на большие расстояния.

Чтобы представить червоточину, предположим, что Вселенная – это обычный лист бумаги: одна точка, нарисованная на нем вверху – это точка отправления, а другая – точка назначения; если свернуть этот лист так, чтобы точки встретились, появится вот эта так называемая кротовая нора, которая позволит нам пройти весь путь мгновенно, а не путешествовать по всей длине листа.

Существование червоточин не доказано, но физики потратили десятилетия на то, чтобы представить в теории — как они могут выглядеть и вести себя. В новой статье, опубликованной в журнале Physical Review D, ученые создали модель электрически заряженной сферической червоточины и проанализировали ее влияние на пространство вокруг. Главная цель – узнать, можно ли обнаружить червоточину по результатам ее «деятельности».

Согласно модели исследователей, червоточины, если они существуют, могут быть достаточно массивными, чтобы «изгибать» ткань пространства-времени до такой степени, что вызывают искривление света. Свет в свою очередь увеличивает все, что скрывается за массивным объектом — это явление известно как «эффект микролинзирования», и позволяет ученым использовать массивные объекты, такие как галактики и черные дыры, чтобы посмотреть на чрезвычайно отдаленные звезды и их скопления с ранней Вселенной.

«Увеличение из-за искривления света червоточиной может быть очень большим, и это можно будет проверить однажды», — говорит ведущий автор исследования Лей-Хуа Лю, физик из университета Цзишоу в Хунане, Китай.

Лю также отметил, что червоточины увеличивают объекты иначе, чем черные дыры, поэтому ученые могут различать их. Например, микролинзирование через черную дыру создает четыре зеркальных изображения находящегося позади нее объекта; а микролинзирование через червоточину, согласно моделированию ученых, даст три изображения (два тусклых и одно очень яркое).

Однако поскольку другие объекты — например галактики, черные дыры и звезды — также создают эффект микролинзирования, найти червоточину без четких подсказок о том, откуда начинать поиск, было бы очень трудной задачей.

«Попытка отличить это микролинзирование походила бы на попытку различить тонкий голос одного человека посреди рок-концерта», — сказал Андреас Карч, физик из Техасского университета в Остине, не принимавший участия в исследовании.

Он также отметил, что, хотя авторы статьи и предложили интересный теоретический способ идентификации червоточин, «они еще даже не говорят о том, как это сделать на практике — это будущая работа».

Источник: Space