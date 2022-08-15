Что общего у желтого карпа и Рембрандта? Стали известны кодовые имена GPU AMD Navi 3x

Утечка выявила два новых кодовых названия для самых ожидаемых графических процессоров Navi 3x. Эта информация последовала за раскрытием кодового названия APU AMD Phoenix. Таким образом, теперь известны кодовые имена всех графических процессоров RDNA3, которые должны быть выпущены в ближайшие месяцы.

Флагманский чип Navi 31 получил кодовое имя «Plum Bonito», которое уже было озвучено в мае. Но альтернативные названия для Navi 32 и Navi 33 до сих пор оставаться загадкой. Предположительно, Navi 32 носит имя «Wheat Nas», а Navi 33 – «Hotpink Bonefish».

Кодовое название APU AMD Ryzen 7000 Phoenix теперь подтверждено как «Pink Sardine». Розовая рыбка должна следовать за “Желтым карпом” (Yellow Carp, Rembrandt) и “Зеленой сардиной” (Green Sardine, Cezanne).

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Интересно, что Pink Sardine имеет тот же идентификатор устройства PCI 0x15E2, что и Raven Ridge, Renoir, Van Gogh и Yellow Carp. Вместо того, чтобы использовать разные идентификаторы для каждого из этих APU, AMD различает их по ревизиям PCI.

Эти кодовые имена могут появиться в будущих утечках, что должно помочь в быстрой идентификации графических процессоров. Пока нет никакой информации о каких-либо о консольных чипах и других линейках графических процессоров RDNA3.

В таблице – все известные кодовые названия будущей графики AMD.

Источник: VideoCardz