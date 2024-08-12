«Дэдпул и Росомаха» заработал $1 млрд за три недели проката — второй по кассе фильм 2024 года

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Триквел «Дэдпула» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в главных ролях — официально в клубе миллиардеров.

Всего за три недели проката фильм заработал $493,3 млн в Северной Америке и $535,1 млн за рубежом — с общей кассой в $1,029 млрд. Сейчас «Дэдпул и Росомаха» — второй по сборам в 2024 году, после хитового «Головоломка 2» ($1,558 млрд).

В ближайшее время супергеройская лента превзойдет «Джокер» 2019 года ($1,07 млрд) и станет самым кассовым фильмом с рейтингом R в истории (между прочим, «Дэдпул и Росомаха» уже отметился лучшим дебютом в этой категории).

«Дэдпул и Росомаха» — 31-й фильм Disney и 11-й в MCU, который достиг отметки в $1 миллиард. Он также стал единственным фильмом Marvel в 2024 году (в дальнейшем студия планирует сохранить подобный подход, и выпускать 2-3 проекта в год, чтобы преодолеть усталость от супергероики).

«Дэдпул и Росомаха» не только вернул на экраны болтливого наемника Райана Рейнольдса и культового персонажа из команды Людей Икс в исполнении Хью Джекмана, но и обеспечил кучу интересных камео. Сейчас фильм все еще транслируется в кинотеатрах, а нашу рецензию можно посмотреть здесь.

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