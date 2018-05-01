До конца лета в Украине создадут цифровую базу оценки сельхозземель

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Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра работает над внедрением общенациональной нормативной денежной оценки (НДО) земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк.

По его словам, проект предусматривает создание цифровой обновлённой базы данных нормативной оценки земли и предоставление доступа каждому пользователю к функциональным возможностям, который высчитывает этот показатель онлайн. После его внедрения получить официальную информацию об оценке земли можно будет через интернет на публичной кадастровой карте, тогда как сейчас надо заказывать техническую документацию, нести расходы — денежные и временные, а потом еще и ждать обновления данных в кадастре, — добавил Мартынюк.

Он также уточнил, что сейчас происходит оцифровка имеющейся базы данных о почвах для перевода в онлайн функциональных возможностей по расчету НДО по всей территории Украины.

«Следующий шаг: проведение почвенных исследований там, где будут выявлены пробелы в данных об агропроизводственной группе почв. Дедлайн: 31 августа», — сообщил Мартынюк.

По его словам, в целом из госбюджета выделено на эти работы 348 млн грн, однако в ходе работ удалось сэкономить 40 млн грн.

«Преимущества: для государства — более точная оценка участков, которая является базой для начисления налогов. Для владельцев земельных участков — опять-таки, уверенность в корректности оценки конкретного участка, что было невозможно при практике применения «средней по району», и возможность не верить на слово чиновнику, а рассчитать показатель онлайн», — подытожил Мартынюк.

Источник: uprom