Доходы от продажи устройств Microsoft Surface выросли в минувшем квартале на 32%, прибыль компании увеличилась на 35%

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Практически одновременно с другими технологическими компаниями Microsoft опубликовала собственный финансовый отчёт за первый квартал 2018 года, хотя для самой компании он является третьим кварталом фискального 2018 года.

В отчётном периоде Microsoft получила совокупный доход в сумме $26,8 млрд, что на 16% превышает результат аналогичного периода предыдущего года. Операционная прибыль зафиксирована на уровне $8,3 млрд, прирост составил 23%. Чистая прибыль возросла на 35% и достигла показателя $7,4 млрд. При этом прибыль на каждую акцию составила $0,95.

Пожалуй, наибольшим сюрпризом нынешнего отчёта можно назвать существенный рост доходов направления бизнеса Surface. В третьем квартале фискального 2018 года в этом сегменте бизнеса доход вырос на 32% и достиг уровня $1,1 млрд (против $831 млн годом ранее). Также заметный рост наблюдается и в направлении облачных сервисов – на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Подразделение More Personal Computing, которое включает направления Surface и Xbox, продемонстрировало рост суммы полученных доходов на 13%. В то же время подразделение Productivity and Business Processes (куда входят Office и LinkedIn) показало рост доходов на 17%.

Источник: Engadget