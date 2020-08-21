Epic Games проведет на выходных чемпионат #FreeFortnite с призами в виде скина «Яблоко раздора» и 1200 ноутбуков, планшетов и игровых консолей

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На фоне разбирательств с Apple компания Epic Games решила объявить чемпионат #FreeFortnite с призами на «яблочную» тематику, включая экипировку «Яблока раздора». Бои стартуют в ближайшие выходные, 23 августа 2020 года.

«Через несколько дней участники сообщества Fortnite больше не смогут играть вместе. Apple удалила Fortnite из App Store, лишив пользователей возможности обновлять игру. Владельцы устройств с iOS потеряют доступ к Fortnite, в то время как все остальные игроки перейдут в четвёртый сезон второй главы, который стартует 27 августа. Не упустите возможность отпраздновать королевскую победу вместе с друзьями со всех платформ, приняв участие в чемпионате #FreeFortnite в это воскресенье, 23 августа. Присоединяйтесь к борьбе за новую экипировку Яблока раздора, игровое оборудование и эксклюзивные предметы. Так много призов ещё не было!» — отметили разработчики Fortnite.

В игре, на вкладке «Состязания», указано время начала события в текущем регионе игрока. Пока турнир будет идти, игроки смогут принять в нём участие, выбрав «Чемпионат #FreeFortnite» в списке игровых режимов. На протяжении четырёх часов участники чемпионата #FreeFortnite будут вести борьбу за призы, при этом можно будет поучаствовать в одиночных сражениях в 12 матчах максимум.

Очки будут начисляться следующим образом:

Время в игре: 1 очко за каждые 3 минуты, проведённые на острове «Королевской битвы».

Устранения: 1 очко за каждое устранение.

Королевская победа: 10 очков за каждую королевскую победу.

В качестве награды игроков ждет экипировка, сувениры и игровое оборудование. В частности, игроки из всех регионов, набравшие 10 очков, получат экипировку «Яблока раздора». Лучшие игроки из всех регионов (всего 20 000 человек) получат кепку #FreeFortnite, причем в реальной жизни.

Еще будут разыграны 1200 единиц электроники, включая Alienware Gaming Laptop, Samsung Galaxy Tab S7, OnePlus 8, PlayStation 4 Pro, Xbox One X, Nintendo Switch (обратите внимание, никакого Apple).

Также в Epic Games рассказали, как мобильным игрокам сохранить доступ к игре и четвертому сезону:

Войдите в вашу учётную запись на сайте epicgames.com и убедитесь, что в вашем профиле указаны актуальные данные. Это нужно для того, чтобы вы могли перейти на другую платформу. Информация о вашем игровом прогрессе, купленных предметах и друзьях хранится в вашей учётной записи Epic, и вы можете получить к ней доступ с любого устройства, поддерживающего Fortnite. Владельцам устройств с iOS предлагаем ознакомиться со списком совместимых с Fortnite устройств: возможно, вам доступен другой способ игры в Fortnite. В таком случае вам лишь потребуется установить игру и войти в учётную запись Epic, чтобы присоединиться к остальным игрокам. Пользователи устройств с Android по-прежнему могут играть в Fortnite. Перейдите по этой ссылке на смартфоне с Android, чтобы узнать подробности.

Напомним, что Apple потребовала от Epic Games отказаться от прямых платежей в Fortnite, пригрозив удалением ее аккаунтов в App Store и блокировкой доступа к инструментам разработки для iOS и Mac.

Источник: Epic Games