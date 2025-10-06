"Это что, реклама костюмов?": Amazon обновила постеры "Джеймса Бонда" — теперь без пистолетов и женщин

Amazon разоружила Джеймса Бонда и убрала знаменитый Walther PPK с постеров к фильмам на Prime Video. Теперь плакаты с 007 скорее напоминают рекламу костюмов, чем призыв к просмотру шпионского боевика.

Казалось бы Amazon подготовила фанам хорошие новости с возвращением некоторых ключевых фильмов о Джеймсе Бонде на сервис Prime Video, однако набор новых постеров к франшизе их скорее напугал. Оказалось, что с каждого нового плаката исчез культовый пистолет Walther PPK, который более шести десятилетий напрямую ассоциировался с персонажем.

Кажется, что для «обновления» использовали Photoshop и не слишком умелые руки. Кое-где результаты неуклюжие и даже смешные. К примеру, классическая поза у «Доктора Ноу» теперь выглядит незавершенной — с Бондом, который будто не знает куда ему деть руку, тогда как остальные постеры напоминают рекламу мужской линии одежды из каталогов начала 2000-х годов.

Собственно, обновлению подверглось не только оружие, с некоторых постеров убрали и сексуальных подружек Бонда — как в случае с «Лунным гонщиком» 1979 года с Роджером Муром и «Шаровой молнией» 1965 года с Шоном Коннери

Amazon потратила целое состояние, чтобы приобрести права на экранизацию Джеймса Бонда и сейчас работает над новым фильмом. Учитывая разительные изменения постеров, есть подозрения, что новое творение компании будет противоречивым.

«Избавиться от пистолета — это как забрать кнут у Индианы Джонса или световой меч у Дарта Вейдера. Это не «незначительное изменение», это фундаментальное непонимание того, кем является Джеймс Бонд», — пишет автор Word of Reel Джордан Руими. «Не просто неуклюжее дизайнерское решение, а символический акт культурного самоуничтожения. Оружие здесь не для прославления насилия; оно является сокращенным образом опасности и моральной двусмысленности, которые определяют героя. Такое впечатление, что Amazon хочет сделать Бонда «стерильным» и корпоративно безопасным».

Интересно, как отреагирует на эти изменения Дени Вильнев, которому выпало задание режиссировать нового Бонда. Актер еще не выбран, но, по слухам, на роль рассматривают Тома Холланда, Джейкоба Элорди из «Эйфории» и Харриса Дикинсона, сыгравшего в «Хорошей плохой девочке». Также уже якобы протестовали менее известного, рыжеволосого 37-летнего актера Скотта Роуза-Марша.