Европейская сеть скоростных зарядок IONITY меняет структуру тарифов — с 8 евро за зарядную сессию на 0,79 евро за 1 кВтч (стоимость зарядки вырастет в разы)





Европейская сеть скоростных зарядок для электромобилей IONITY, созданная совместно автопроизводителями BMW, Daimler, Ford, Hyundai, Kia и VW, включая Audi и Porsche, объявила об изменении структуры оплаты. На данный момент в сети действует единый тариф 8 евро за сессию зарядки, однако начиная с 31 января 2020 года владельцы электромобилей будет платить 0,79 евро за 1 кВтч.

В идеальном для владельца электромобиля случае, когда он посещал зарядку IONITY практически разряженным и «заправлялся» в объеме 60 кВтч, стоимость одного киловаттчас энергии для него составляла порядка 0,13 евро. Если сравнить с новыми тарифами 0,79 евро/кВтч, то стоимость одного киловаттчаса возрастает в 6 раз. Практически полная зарядка 95 кВтч батареи электрокроссовера Audi e-Tron (к примеру, на 80 кВтч) обойдется владельцу в солидные 63,2 евро.

Для сравнения, во Франции электроэнергия стоит порядка 0,19 евро при зарядке дома или 0,24 евро при использовании скоростной зарядки Tesla Supercharger. В Германии те же тарифы составляют 0,30 евро и 0,33 евро соответственно. Таким образом стоимость тарифа в 0,79 евро за 1 кВтч выглядит завышенной даже на фоне конкурентов.

Напомним, что к концу текущего года сеть IONITY намерена ввести в действие 400 зарядных станций на территории 24 европейских стран. В данный момент построены и работают 204 станции с 860 зарядными слотами, рассчитанными на мощность заряда до 350 кВт, строятся еще 50 станций.

Источник: Electrek, IONITY