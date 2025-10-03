Новости Игры 03.10.2025 comment views icon

Фанат перенес Skyrim на Unreal Engine 5 — демоверсия доступна для загрузки

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Фанат переніс Skyrim на Unreal Engine 5 — демоверсія доступна для завантаження

The Elder Scrolls 5: Skyrim получила новое дыхание — моддер перенес карту игры на Unreal Engine 5.6 и выложил бесплатную демоверсию, которую уже можно скачать.

Не подумайте, что пользователь Грег Култард сделал ремейк или ремастер, например как кучу лет делают Skyblivion или Morrowind «на стероидах». Демо не добавляет сюжетных квестов, боевой системы или новых механик. Вернее сказать, что это концепт, который позволяет исследовать знакомый мир Skyrim на новом движке. Моддер не пытался сделать игру красивее — ему просто было интересно, удастся ли перенести ее мир на Unreal Engine 5. И собственно исследовать как все будет выглядеть в новом окружении.

Демоверсия использует ресурсы из оригинального Skyrim и полностью воссоздает ее карту. Хотя не было попыток сделать игру красивее, мелкие улучшения заметны. Главное здесь — возможность просто погулять по знакомым местам, но уже на Unreal Engine 5. Сражаться с волками, фалмерами или другими не получится, потому что здесь нет геймплея как такового. Это просто «техническая прогулка» по любимому миру.

Фанат переніс Skyrim на Unreal Engine 5 — демоверсія доступна для завантаження
Скриншот из демонстрации Skyrim на Unreal Engine 5

Демо уже доступно для загрузки. А для тех, кто хочет просто посмотреть на Skyrim с Unreal Engine 5, прикрепляем видео.

Кроме того, сейчас Bethesda занимается тем, что планирует выпустить физическое издание ремастера Oblivion, где не все получат диски. А другая игра — Fallout 76 — вскоре получит бесплатное дополнение, которое принесет персонажа из сериала Amazon. Релиз состоится прямо перед премьерой второго сезона

Источник: DSOGaming

Популярные новости

arrow left
arrow right
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: "Обновление 1.6 уже близко, приготовься сражаться за лут с другими сталкерами!"
Epic Games бесплатно отдает головоломку с 92% одобрительных отзывов
Киану Ривз хочет вернуться к роли Джонни Сильверхенда в Cyberpunk 2
Разработчик Concord: "Геймеры любят наблюдать за провалами игр"
В Steam стартовала большая осенняя распродажа — DOOM Eternal, Sekiro и другие со скидками до -90%
Новая RPG от создателей Witcher 3 позволит сразу перейти к финальному боссу
Детектив, монастырь и средневековый COVID: детали нового сюжетного DLC для Kingdom Come Deliverance 2
Расписание фестивалей и распродаж Steam на первую половину 2026 года — скидки каждый месяц
Все боятся Hollow Knight Silksong: сиквел Team Cherry "задержал" релизы по меньшей мере 8 игр
Steam рассчитывает региональные цены игр по курсу 2022 года, иногда реальная стоимость "меньше на 20-30%"
Сервисы типа Game Pass "стоят дерьма" без поддержки разработчиков игр, — эксбос Bethesda
В App Store вышла первая в мире игра с управлением через AirPods — работает голова, а не руки
Патч 1.6 в S.T.A.L.K.E.R. 2 переделает баланс лута в тайниках по всей Зоне
В ноябре выйдет "энергосберегающая" PS5 Pro и обновленный DualSense со сменным аккумулятором, — инсайдер
В Red Dead Redemption 2 открыли необычный способ прицеливания, который "прятался" от геймеров 7 лет
В Oblivion трижды меняли боевую систему, чтобы создать "величественную игру" по Тодду Говарду
Мутанты, чума и пистолеты: создатели Ghostrunner анонсировали "наполеоновский" соулс-лайк Valor Mortis
Басим в Саудовской Аравии: Ubisoft анонсировала бесплатное DLC для Assassin's Creed Mirage и показала концепт-арты
"Убийца" Чарли Кирка подписался Трампом в Steam и играл в Helldivers 2, код которой нашли на гильзах
Украинский сервис WTG запустил ИИ-ассистента для выбора видеоигр
"Шпионский экшен в стиле Metal Gear": первый взгляд на игру Physint от Кодзимы со звездой "Фуриозы"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить