Фанат перенес Skyrim на Unreal Engine 5 — демоверсия доступна для загрузки

The Elder Scrolls 5: Skyrim получила новое дыхание — моддер перенес карту игры на Unreal Engine 5.6 и выложил бесплатную демоверсию, которую уже можно скачать.

Не подумайте, что пользователь Грег Култард сделал ремейк или ремастер, например как кучу лет делают Skyblivion или Morrowind «на стероидах». Демо не добавляет сюжетных квестов, боевой системы или новых механик. Вернее сказать, что это концепт, который позволяет исследовать знакомый мир Skyrim на новом движке. Моддер не пытался сделать игру красивее — ему просто было интересно, удастся ли перенести ее мир на Unreal Engine 5. И собственно исследовать как все будет выглядеть в новом окружении.

Демоверсия использует ресурсы из оригинального Skyrim и полностью воссоздает ее карту. Хотя не было попыток сделать игру красивее, мелкие улучшения заметны. Главное здесь — возможность просто погулять по знакомым местам, но уже на Unreal Engine 5. Сражаться с волками, фалмерами или другими не получится, потому что здесь нет геймплея как такового. Это просто «техническая прогулка» по любимому миру.

Демо уже доступно для загрузки. А для тех, кто хочет просто посмотреть на Skyrim с Unreal Engine 5, прикрепляем видео.

Кроме того, сейчас Bethesda занимается тем, что планирует выпустить физическое издание ремастера Oblivion, где не все получат диски. А другая игра — Fallout 76 — вскоре получит бесплатное дополнение, которое принесет персонажа из сериала Amazon. Релиз состоится прямо перед премьерой второго сезона

Источник: DSOGaming