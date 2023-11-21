Фото победителей второго конкурса авторов ІТС

Уже традиционно, после окончания конкурса авторов, публикуем что-то вроде «после титров» 🙂
Еще раз хотел поблагодарить всех авторов, комментаторов, читателей и, конечно, наших
партнеров MSI.
Несмотря на то, что тема этого конкурса была немного узкой, было прислано много
качественных и интересных статей. В этот раз мы немного изменили систему голосования, и это больше понравилось читателям, чем система голосования во время первого конкурса.
Логично, что были и не очень довольные, но, к сожалению, нельзя сделать идеальную систему,
которая понравится всем.
Победитель конкурса Валентин Шашко обещал отдельный обзор приза, ждем его и еще раз поздравляем с победой!
Многие победители, но все же, к сожалению, не все, прислали свои фото с призами, которыми
мы с радостью поделимся с вами:
На этом и второй конкурс официально объявляю наконец завершенным!
Надеюсь, следующие конкурсы будут еще более интересными и эмоциональными!
Следите за новостями, потому что мне что-то подсказывает, что что-то очень интересное будет
уже завтра 🙂
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