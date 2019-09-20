Фотогалерея дня: Обновленный флагманский магазин Apple на Пятой авеню открылся после двухлетнего ремонта





Как и было запланировано, сегодня, в день старта продаж новых iPhone, после затянувшегося ремонта (его закрыли еще в конце 2017 года) открылся обновленный флагманский магазин Apple на Пятой авеню в Нью-Йорке. Как и ожидалось, он сбросил оригинальный радужный окрас и сейчас знаменитый на весь мир стеклянный куб снова прозрачный. Сам магазин после расширения, естественно, существенно расширился (он стал почти в два раза больше, в основном благодаря более высоким потолкам) и выглядит иначе, как внешне, так и внутри.

Как отмечалось выше, ремонт занял два года вместо изначально отведенного на работы года. Это при том, что Apple явно не пожалела денег на перестройку своего самого известного магазина. Старый подземный магазин был полностью снесен, и Apple перестроила его с нуля по новому проекту, который разработала архитектурная фирма Foster and Partners (она же проектировала новую «космическую» штаб-квартиру Apple Park). Площадь, окружающая куб, также была переделана: 62 круглых световых люка с матовыми стеклами обеспечивают прохождение естественного света в магазин. Слева и справа от куба расположено 18 дискообразных элементов, которые Apple называет «небесными линзами». Они представляют собой блестящие металлические объекты, обеспечивающие вид на магазин с высоты птичьего полета.

Apple предусмотрела два дополнительных входа, хотя туристы все равно в подавляющем большинстве будут идти к главному входу через куб с винтовой лестницей. Кстати, лестница теперь сделана из нержавеющей стали вместо стекла.

Помимо естественного освещения, потолок также оснащен настраиваемыми белыми светодиодами, которые будут автоматически переключаться между теплыми и холодными тонами в зависимости от времени суток, чтобы внутри клиенты чувствовали себя комфортно.

В целом куб сохранил прежнюю атмосферу, никаких кардинальных перемен обновление не принесло и, вероятно, далеко не всем это понравится. Внутри по-прежнему много незадействованного пространство, деревьев и растений, которыми Apple украшает свои магазины с 2016 года. Здесь также есть огромный дисплей и места для презентаций и занятий.

В магазине Apple на Пятой авеню теперь работают около 900 человек по сравнению с 300 сотрудниками на момент открытия в 2006 году. Apple утверждает, что сотрудники в совокупности говорят на 36 языках, большинство знают по два языка. Секция Genius Bar увеличилась в размерах примерно вдвое и теперь проходит через весь магазин, так что клиентам, обратившимся за консультацией или технической поддержкой, будет легче получить помощь.

Ниже в галерее собрано множество фото обновленного Apple на Пятой авеню снаружи и внутри: