Фотогалерея дня: переливающийся всеми цветами радуги флагманский магазин Apple на Пятой авеню

Самый известный розничный магазин Apple, расположенный на Пятой авеню в Нью-Йорке и именуемый в народе «Куб», находится на реконструкции с 2017 года. На прошлой неделе Apple приоткрыла завесу таинственности, показав новый фасад, переливающийся всеми цветами радуги. Говоря конкретнее, необычное радужное оформление получило не здание, а только знаменитый вход, представляющего собой прозрачный стеклянный куб. Источник приводит множество фотографий, которые позволяют рассмотреть его в деталях с разных ракурсов.

Сразу оговорим, что этот оригинальный радужный окрас — временный. В сообщении The Verge представитель Apple сообщил, что этот впечатляющий эффект обеспечивает «временная» пленка, нанесенная поверх стекла. Так что в обозримом будущем стеклянный куб возле магазина Apple на Пятой авеню сбросит с себя этот радужный окрас.

Многие современные пользователи могут и не знать, но надкушенное яблоко, разукрашенное в различные цвета, было символом Apple более 20 лет. Напомним, этот вариант логотипа Apple использовала с 1976 по 1998 год. Собственно, это первый логотип, если не считать оригинального с изображением Исаака Ньютона под яблочным деревом. За последнее время мы уже не раз слышали о том, что Apple может вернуться к использованию радужного логотипа, но прямых доказательств этому нет, только неопределенные намеки.

Как бы там ни было, вскоре все узнаем наверняка. Презентация стартует в 20:00 по Киеву. Возможно, Apple переоткроет магазин на Пятой авеню в день начала продаж новых iPhone. Предыдущие утечки указывали, что фактические продажи новых iPhone стартуют 20 сентября.

Источник: The Verge