Функция Find My iPhone вывела полицию на 40 000 украденных смартфонов

Функция «Найти мой iPhone» помогла британской полиции выйти на след международной группировки, которая переправляла в Китай десятки тысяч похищенных телефонов.

Всего одного устройства оказалось достаточно, чтобы операция стала масштабной и завершилась арестом 18 подозреваемых. Владелец похищенного смартфона отследил свое устройство до склада возле лондонского аэропорта Хитроу. Он передал информацию полиции, которая неожиданно увидела «сокровище» — iPhone нашли в коробке вместе с еще 894 телефонами.

Это стало отправной точкой для дальнейшего расследования — правоохранители перехватили другие партии грузов по тому же адресу. А параллельно собрали ДНК на посылках и установили личности по меньшей мере двух подозреваемых. В дальнейшем правоохранители провели обыски по 28 адресам, где было найдено более 2000 устройств.

Общие результаты еще масштабнее: за последний год удалось ликвидировать группу, которая могла быть причастна к контрабанде около 40 000 телефонов. По данным следствия, именно из Лондона вывозится большинство похищенных в Великобритании мобильных устройств.

Старшие офицеры говорят, что группировка целенаправленно охотилась на продукцию Apple из-за ее высокой стоимости на азиатских рынках. Уличным ворам платили до £300 за каждый похищенный iPhone, тогда как в Китае такие устройства продавались по цене до £4000. Их привлекательность объясняется не только брендом, но и тем, что такие смартфоны могут обходить интернет-цензуру.

«Мы слышим, что некоторые преступники прекращают торговать наркотиками и переходят к телефонному бизнесу, поскольку это более прибыльно», — заявила министр полиции Сара Джонс.

Обычно телефоны похищают прямо на улицах, когда пользователи держат их разблокированными в руках. Ворам не помешало то, что Apple в течение последних лет внедрила ряд защитных механизмов, чтобы обходить перепрошивку. Впрочем, преступники нашли способ как не превратить смартфоны в «кирпичи» и оставить привязанными к иностранным Apple ID.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: 9to5mac