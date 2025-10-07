Новости WTF 07.10.2025 comment views icon

Функция Find My iPhone вывела полицию на 40 000 украденных смартфонов

Функция «Найти мой iPhone» помогла британской полиции выйти на след международной группировки, которая переправляла в Китай десятки тысяч похищенных телефонов.

Всего одного устройства оказалось достаточно, чтобы операция стала масштабной и завершилась арестом 18 подозреваемых. Владелец похищенного смартфона отследил свое устройство до склада возле лондонского аэропорта Хитроу. Он передал информацию полиции, которая неожиданно увидела «сокровище» — iPhone нашли в коробке вместе с еще 894 телефонами.

Это стало отправной точкой для дальнейшего расследования — правоохранители перехватили другие партии грузов по тому же адресу. А параллельно собрали ДНК на посылках и установили личности по меньшей мере двух подозреваемых. В дальнейшем правоохранители провели обыски по 28 адресам, где было найдено более 2000 устройств.

Общие результаты еще масштабнее: за последний год удалось ликвидировать группу, которая могла быть причастна к контрабанде около 40 000 телефонов. По данным следствия, именно из Лондона вывозится большинство похищенных в Великобритании мобильных устройств.

Один из задержанных в деле похищенных 40 000 iPhone / BBC

Старшие офицеры говорят, что группировка целенаправленно охотилась на продукцию Apple из-за ее высокой стоимости на азиатских рынках. Уличным ворам платили до £300 за каждый похищенный iPhone, тогда как в Китае такие устройства продавались по цене до £4000. Их привлекательность объясняется не только брендом, но и тем, что такие смартфоны могут обходить интернет-цензуру.

«Мы слышим, что некоторые преступники прекращают торговать наркотиками и переходят к телефонному бизнесу, поскольку это более прибыльно», — заявила министр полиции Сара Джонс.

Обычно телефоны похищают прямо на улицах, когда пользователи держат их разблокированными в руках. Ворам не помешало то, что Apple в течение последних лет внедрила ряд защитных механизмов, чтобы обходить перепрошивку. Впрочем, преступники нашли способ как не превратить смартфоны в «кирпичи» и оставить привязанными к иностранным Apple ID.

Источник: 9to5mac

