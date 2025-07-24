tyzhden shi
Новости Кино 24.07.2025 comment views icon

Фильм «Искусственный» о перевороте в OpenAI получит «легкого» злодея в виде Илона Маска. Кто его сыграет?

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Фильм «Искусственный» о перевороте в OpenAI получит «легкого» злодея в виде Илона Маска. Кто его сыграет?

Экранизация скандала с увольнением и возвращением Сэма Альтмана в OpenAI получит сразу двух злодеев — Илона Маска и Илью Суцкевера, которого сыграет россиянин. Кажется, этот фильм прекрасно расставляет все по местам.

Фильм Amazon и MGM, который получил название «Искусственный» / Artificial, исследует хаотичную борьбу за власть в OpenAI в 2023 году, когда правление компании отстранило Сэма Альтмана с должности гендиректора. Главную роль возьмет на себя Эндрю Гарфилд, Моника Барбаро сыграет технического директора Миру Мурати, а Юра Борисов из «Аноры» воплотит Илью Суцкевера (тоже уроженца России).

Фільм «Штучний» про переворот в OpenAI отримає «легкого» лиходія у вигляді Ілона Маска — його зіграє зірка серіалу «Кіностудія»
Актер Эндрю Гарфилд и руководитель OpenAI Сэм Альтман / Depositphotos

Суцкевер в фильме выступит главным антагонистом, поскольку именно он возглавлял протест, тогда как Илону Маску отвели роль «легкого» злодея — второстепенного «комического» персонажа, имеющего всего пять сцен. Его описывают, как «раннего инвестора OpenAI, который стал ожесточенным соперником», когда отозвал финансирование из-за отказа объединить стартап с Tesla.

«Маск больше обеспокоен своим глючным беспилотным автомобилем Tesla, чем угрозой со стороны искусственного интеллекта, нависающего над ним», — из сценария к фильму «Искусственный». В одной из сцен Мира Мурати также пошутит: «Илон не так уж плох, если говорить о диктаторах».

Маска в фильме сыграет Айк Баринхолц, известный ролями в ситкоме «Проект Минди», комедии «Секс-контроль» и недавнем сериале Apple TV+ «Киностудия», за который был номинирован на «Эмми».

Фільм «Штучний» про переворот в OpenAI отримає «легкого» лиходія у вигляді Ілона Маска — його зіграє зірка серіалу «Кіностудія»
Актер Айк Баринхолц сыграет Илона Маска в фильме «Искусственный» / кадр из сериала «Киностудия» от Apple TV+

Сценарий «Искусственного» написал американский юморист и многолетний автор «Saturday Night Live» Саймон Рич, а режиссером выступил создатель «Квира» и «Соперников» Лука Гуаданьино.

Производство фильма уже началось в Италии и должно завершиться в августе. Релиз в 2026 году.

«Лучший фильм 2025 года»: новый детектив ужасов «Орудия» оценили как шедевр, вроде «Сияния» и «Психо»

Источник: Deadline, World of Reel

Популярные новости

GTA 1991 на подходе: мод-приквел для San Andreas покажут в августе после 7 лет разработки
Инфракрасные чернила добавляют невидимую информацию на предметы, которую можно прочитать смартфоном
В научных статьях обнаружили скрытые промты для ИИ, которые требуют «лишь положительных» отзывов
Google запускает новые сервисы в Украине: тариф AI Ultra, создание видео Flow и «оживление» фото
Над Киевом сбили российский дрон «Гербера» с камерой, это означает вражеский ретранслятор в тылу, — «Флеш»
Сериал «Чужой: Земля» раскроет давнюю загадку Ностромо из фильма Ридли Скотта 1979 года — всего одним звонком
Украинская Disco Elysium о голосах в голове вышла в раннем доступе Steam
Google официально показал Pixel 10 Pro — неофициально появилось больше изображений линейки
Билеты на «Одиссею» в IMAX разобрали за час и перепродают по $150 — фильм выйдет в 2026 году и еще не получил трейлера
Огромные реки Антарктиды: ученые воссоздали вид континента без льда
Самый богатый человек Индии хочет превратить каждый телевизор страны в ПК
Ажиотаж вокруг Witcher 4 сделал CD Projekt Red одной из самых дорогих компаний в Европе
В июне объем спотовых операций крупнейших криптобирж упал на треть
Marvel представит нового Железного человека и Людей Икс после выхода «Мстители: Тайные войны»
Google будет звонить за вас в магазины
Новые электрические Audi Q6 и SQ6 Sportback e-tron предлагают до 509 л.с. и более 500 км запас хода за $69600 и выше
Chrome, собирайся на покой. Perplexity выпустила собственный ИИ-браузер, OpenAI — на очереди
Обломки «подбитого» NASA DART астероида ведут себя неожиданно и опасно
Встречайте Аммонит — «новый» объект Солнечной системы, который «съел» гипотезу девятой планеты
Bloomberg: Трампы заработали на криптовалютах $620 млн
Razer выпустила беспроводную клавиатуру со сменными переключателями и автономностью до 980 часов
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить