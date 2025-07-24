Фильм «Искусственный» о перевороте в OpenAI получит «легкого» злодея в виде Илона Маска. Кто его сыграет?

Экранизация скандала с увольнением и возвращением Сэма Альтмана в OpenAI получит сразу двух злодеев — Илона Маска и Илью Суцкевера, которого сыграет россиянин. Кажется, этот фильм прекрасно расставляет все по местам.

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Фильм Amazon и MGM, который получил название «Искусственный» / Artificial, исследует хаотичную борьбу за власть в OpenAI в 2023 году, когда правление компании отстранило Сэма Альтмана с должности гендиректора. Главную роль возьмет на себя Эндрю Гарфилд, Моника Барбаро сыграет технического директора Миру Мурати, а Юра Борисов из «Аноры» воплотит Илью Суцкевера (тоже уроженца России).

Суцкевер в фильме выступит главным антагонистом, поскольку именно он возглавлял протест, тогда как Илону Маску отвели роль «легкого» злодея — второстепенного «комического» персонажа, имеющего всего пять сцен. Его описывают, как «раннего инвестора OpenAI, который стал ожесточенным соперником», когда отозвал финансирование из-за отказа объединить стартап с Tesla.

«Маск больше обеспокоен своим глючным беспилотным автомобилем Tesla, чем угрозой со стороны искусственного интеллекта, нависающего над ним», — из сценария к фильму «Искусственный». В одной из сцен Мира Мурати также пошутит: «Илон не так уж плох, если говорить о диктаторах».

Маска в фильме сыграет Айк Баринхолц, известный ролями в ситкоме «Проект Минди», комедии «Секс-контроль» и недавнем сериале Apple TV+ «Киностудия», за который был номинирован на «Эмми».

Сценарий «Искусственного» написал американский юморист и многолетний автор «Saturday Night Live» Саймон Рич, а режиссером выступил создатель «Квира» и «Соперников» Лука Гуаданьино.

Производство фильма уже началось в Италии и должно завершиться в августе. Релиз в 2026 году.

Источник: Deadline, World of Reel