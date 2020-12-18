Galaxy S21: качественные рендеры будущих флагманов Samsung в новых цветах

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Известный немецкий ресурс WinFuture, за которым стоит надежный инсайдер Роланд Квандт, опубликовал качественные рендеры с финальным дизайном смартфонов Galaxy S21, чей анонс ожидается в следующем месяце.

О флагманской линейке смартфонов Samsung Galaxy S21 мы уже знаем достаточно много. По этой причине качественные рендеры с финальным дизайном будущих новинок, которыми поделился источник, в целом никаких откровений не несут. Но кое-какую ценность они все же имеют — можно увидеть новые цвета и дополнить представление о внешности серии Galaxy S21.

Судя по этим изображениям, Galaxy S21 будет доступен минимум в пяти новых цветах: светло-фиолетовом, сером, черной, белой и светло-розовом. Однако цветовая палитра будет разнится в зависимости от модели. Сообщается, что к названиям цветов Samsung добавит приставку Phantom. По предварительным данным, базовая 6,2-дюймовая модель S21 будет доступна в цветах Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Gray и Phantom White, 6,7-дюймовая модель S21 Plus будет предложена в цветах Phantom Gray, Phantom Black и Phantom Violet, а топовая 6,8-дюймовая S21 Ultra — в цветах Phantom Black и Phantom Silver.

Как можно видеть, декоративная накладка камеры является частью металлической рамки, которая проходит по краю и окрашена в один тон с задней панелью.

Онлайн-мероприятие Samsung Unpacked, где покажут Samsung Galaxy S21, 21 Plus и 21 Ultra, а также новые TWS-наушники Galaxy Buds Pro, как ожидается, пройдет 14 января, а их фактические продажи начнутся 29 января. Все что известно на данный момент о флагманской линейке смартфонов Galaxy S21 можно узнать из нашего предыдущего материала.