Главу Samsung, осужденного на 2,5 года за взяточничество, освободят по УДО 13 августа — за год до истечения назначенного ему судом срока





Вице-президент и лидер Samsung Electronics Ли Чжэ Ён, который в начале года был приговорен к 2,5 года заключения за взяточничество и растрату корпоративных средств, досрочно выйдет на свободу — его освободят в эту пятницу, 13 августа. Как сообщает Reuters, лидер Samsung отсидел 18 месяцев (он провел год в тюрьме еще до вступления окончательного приговора) и выйдет на свободу за 12 месяцев до истечения назначенного ему судом срока.

Комиссия по условно-досрочному освобождению включила Ли Чжэ Ёна в список заключенных, получивших УДО в честь Дня освобождения, национального праздника, который отмечается ежегодно 15 августа.

В конце 2016 года в Южной Корее разгорелся коррупционный скандал — вице-президента Samsung и других крупнейших в Южной Корее бизнесменов обвиняли в подкупе правительства. 2017 году суд признал руководителя Samsung виновным по делу о даче взяток чиновникам, связанным с бывшим президентом Южной Кореи Пак Кын Хеи, и приговорил его к тюремному заключению сроком на 5 лет, но спустя год приговор смягчили и он вышел на свободу. В 2019 году дело отправили на пересмотр, а в январе 2021 года Ли Чжэ Ёна приговорили к 2,5 годам тюрьмы.

В июле Samsung Electronics отчиталась о самой высокой квартальной прибыли за последние три года и обязалась сделать складные смартфоны «мейнстримом», а уже завтра, 11 августа, состоится следующая крупная презентация Unpacked, где нам покажут новые складные смартфоны — смартфон-планшет Z Fold3 и раскладушку Z Flip3 — и линейку умных часов Galaxy Watch4.