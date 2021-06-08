Goldman Sachs: глобальный дефицит чипов близок к завершению





В последние несколько кварталов полупроводниковая отрасль столкнулась с дефицитом чипов. Примерно неделю назад, выступая на виртуальном мероприятии Computex 2021, генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер завил, что нынешний глобальный дефицит чипов, как ожидается, сохранится в течение нескольких лет. Но не все согласны со столь пессимистичным прогнозом.

Главный экономист Goldman Sachs по странам Азии Эндрю Тилтон считает, что сейчас мы уже «находимся в худшем периоде». Это означает, что по мере перехода ко второй половине года, ситуация в отрасли будет улучшаться.

Гелсинджер отметил, что цепочки поставок изо всех сил пытаются удовлетворить чрезмерно высокий спрос на смартфоны, ноутбуки, компьютеры и другие устройства. Это стало следствием массового перехода на работу и учёбу из дома из-за пандемии COVID-19. Тилтон признал кризис цепочки поставок, но добавил, что наблюдается «заметное усиление» цепочек поставок и улучшение ситуации с задержками отгрузки в азиатских странах, таких как Япония, Тайвань и Южная Корея. А крупные производители микросхем, такие как TSMC, как раз находятся в этом регионе.

Тем не менее, Эндрю Тилтон выражает сдержанный оптимизм. Дело в том, что помимо возросшего спроса, начали проявляться и другие негативные факторы, не связанные с пандемией COVID-19. Например, Тайвань столкнулся с одной из самых сильных засух за многие десятилетия, которая влияет на производство чипов. Дело в том, что производственный процесс требует использования большого количества воды.

Источник: neowin