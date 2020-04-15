Гоночный симулятор F1 2020 от Codemasters выйдет 10 июля





Студия Codemasters представила первый трейлер F1 2020, официального гоночного симулятора Formula 1 и анонсировала дату выхода игры.

И хотя реальный чемпионат Formula 1 отложен на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19, в симуляторе от Codemasters будут представлены все гонщики, команды и трассы сезона 2020 г., в том числе и новые треки в Ханое и Зандфорте. Городская трасса в Ханое должна была дебютировать в календаре чемпионата, а Голландский Гран-при на Зандфорте вернуться в календарь после 25-летнего отсутствия. Похоже игроки будут в лучшем, чем реальные пилоты, положении и смогут проехаться по виртуальным копиям этих автодромов. После релиза игры покупатели смогут скачать последние версии болидов всех команд и результаты сезона F2 2020.

Интересная особенность F1 2020 – впервые появившаяся возможность создать собственную команду и выбрав спонсоров, поставщиков компонентов и напарников, выйти на старт в качестве одиннадцатого участника чемпионата. Мало того, игроки смогут расширять базу команды и управлять ее развитием.

Интересно выглядит специальное издание F1 2020 – Michael Schumacher Deluxe Edition, в котором игроки смогут сесть за руль четырех легендарных болидов, сыгравших важную роль в карьере семикратного чемпиона мира. Это Jordan 191, на котором Михаэль Шумахер дебютировал в в Спа в 1991 г., чемпионские Benetton B194 и Benetton B195 принесшие немецкому гонщику два первых титула, и Ferrari F1-2000, на которой Шумахер завоевал свой первый титул в составе Ferrari.

Еще одно специальное издание, F1 Seventy Edition, посвящено семидесятилетию Formula 1.

F1 2020 появится на Playstation 4, Xbox One, Steam и Stadia 10 июля 2020 г.

Интересно, что в период вынужденного простоя некоторые гонщики Formula 1 принимаю активное участие в виртуальных гонках, в том числе и проводимых под эгидой FIA. В качестве игры для таких заездов пока что используется прошлогодняя версия симулятора от Codemasters – F1 2019. Так что в виртуальной гонке 5 апреля 2020 г., которая хоть и называлась Гран-при Вьетнама, использовалась модель трассы в Альберт-парке в Мельбурне.

В тоже время некоторые гонщики, например, большой фанат виртуальных гонок, боевой пилот McLaren Ландо Норрис, предпочитают iRacing. «iRacing больше напоминает симулятор, ты лучше чувствуешь обратную связь через руль, в основном все ощущения более реалистичные, – заявил Ландо, подчеркнув, что тоже самое можно сказать и о настройках виртуальной машины. – Тогда как в F1 и Gran Turismo, особенно в Gran Turismo, ты совершенно не чувствуешь, что едешь на машине, а просто везде скользишь. Это всё здорово портит… Серьёзным гонщикам я бы рекомендовал симуляторы iRacing или rFactor».