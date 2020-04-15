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Гоночный симулятор F1 2020 от Codemasters выйдет 10 июля

Гоночный симулятор F1 2020 от Codemasters выйдет 10 июля

Гоночный симулятор F1 2020 от Codemasters выйдет 10 июля


Студия Codemasters представила первый трейлер F1 2020, официального гоночного симулятора Formula 1 и анонсировала дату выхода игры.

И хотя реальный чемпионат Formula 1 отложен на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19, в симуляторе от Codemasters будут представлены все гонщики, команды и трассы сезона 2020 г., в том числе и новые треки в Ханое и Зандфорте. Городская трасса в Ханое должна была дебютировать в календаре чемпионата, а Голландский Гран-при на Зандфорте вернуться в календарь после 25-летнего отсутствия. Похоже игроки будут в лучшем, чем реальные пилоты, положении и смогут проехаться по виртуальным копиям этих автодромов. После релиза игры покупатели смогут скачать последние версии болидов всех команд и результаты сезона F2 2020.

Интересная особенность F1 2020 – впервые появившаяся возможность создать собственную команду и выбрав спонсоров, поставщиков компонентов и напарников, выйти на старт в качестве одиннадцатого участника чемпионата. Мало того, игроки смогут расширять базу команды и управлять ее развитием.

Интересно выглядит специальное издание F1 2020 – Michael Schumacher Deluxe Edition, в котором игроки смогут сесть за руль четырех легендарных болидов, сыгравших важную роль в карьере семикратного чемпиона мира. Это Jordan 191, на котором Михаэль Шумахер дебютировал в в Спа в 1991 г., чемпионские Benetton B194 и Benetton B195 принесшие немецкому гонщику два первых титула, и Ferrari F1-2000, на которой Шумахер завоевал свой первый титул в составе Ferrari.

Еще одно специальное издание, F1 Seventy Edition, посвящено семидесятилетию Formula 1.

F1 2020 появится на Playstation 4, Xbox One, Steam и Stadia 10 июля 2020 г.

Интересно, что в период вынужденного простоя некоторые гонщики Formula 1 принимаю активное участие в виртуальных гонках, в том числе и проводимых под эгидой FIA. В качестве игры для таких заездов пока что используется прошлогодняя версия симулятора от Codemasters – F1 2019. Так что в виртуальной гонке 5 апреля 2020 г., которая хоть и называлась Гран-при Вьетнама, использовалась модель трассы в Альберт-парке в Мельбурне.

В тоже время некоторые гонщики, например, большой фанат виртуальных гонок, боевой пилот McLaren Ландо Норрис, предпочитают iRacing. «iRacing больше напоминает симулятор, ты лучше чувствуешь обратную связь через руль, в основном все ощущения более реалистичные, – заявил Ландо, подчеркнув, что тоже самое можно сказать и о настройках виртуальной машины. – Тогда как в F1 и Gran Turismo, особенно в Gran Turismo, ты совершенно не чувствуешь, что едешь на машине, а просто везде скользишь. Это всё здорово портит… Серьёзным гонщикам я бы рекомендовал симуляторы iRacing или rFactor».

  • Codemasters – одна из старейших британских игровых студий, основанная в 1986 г.
  • F1 2020 – уже одиннадцатый симулятор Formula 1 от Codemasters
  • Виртуальный Гран-при Бахрейна в F1 2019 с участием реальных гонщиков Formula 1 на Twitch, YouTube и Facebook посмотрело больше 350.000 человек
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