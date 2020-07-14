GPU Intel Iris Xe получил 96 исполнительных блоков и частоту 1,3 ГГц

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Грядущие графические решения Intel 12-го поколения очередной раз засветились в утечке. В этот раз впервые появилась возможность ознакомиться с кодовым названием GPU на базе архитектуры Xe. Также удалось узнать и некоторые другие характеристики.

Утечка свидетельствует, что для своих графических продуктов на базе архитектуры Xe компания Intel решила использовать уже существующий бренд Iris. Новые GPU Gen12 будут использоваться в грядущих процессорах Intel Tiger Lake U. Как ожидается, новая графическая подсистема обеспечит 2-кратный прирост производительности по сравнению с устройствами предыдущего поколения (Ice Lake).

Графическое устройство под названием Intel Iris Xe Graphics получило 96 исполнительных блоков и 768 графических ядер. Рабочая частота видеочипа составляет 1,3 ГГц. GPU дополнен видеопамятью объёмом 6,3 ГБ. Исходя из озвученных данных, можно сделать вывод, что Intel Iris Xe Graphics содержит такое же количество ядер, как и дискретное решение Intel DG1. Хотя последнее устройство не должно появиться на потребительском рынке.

Добавим, компания Intel уже начала маркетинговую кампанию, нацеленную на «летний выход». Таким образом, появление процессоров новой серии Tiger Lake ожидается уже в ближайшие недели. Такие процессоры ориентированы на экономичные и ультратонкие ноутбуки. Серия чипов Tiger Lake U, как ожидается, будет иметь TDP до 28 Вт, аналогично Ice Lake.

Источник: videocardz