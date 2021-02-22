Холодная погода в Техасе и приостановка фабрики Samsung может затронуть обработку до 2% глобального количества 300-мм пластин





В настоящее время в Техасе наблюдается нетипично холодная погода. Как сообщалось ранее, зимняя буря оказала существенное влияние на местный бизнес. Так как энергетическая система не была рассчитана на столь холодную погоду, в результате которой резко выросло потребление энергии для обогрева домов, бизнесу пришлось приостановить производство.

Энергетическая компания Austin Energy попросила Samsung отключить энергопотребление на фабрике S2 по выпуску полупроводниковой продукции. Приостановить производство также пришлось и другим производителя, включая Infineon Technologies и NXP Semiconductors. Их фабрики тоже временно остановлены, чтобы высвободившуюся энергию направить на удовлетворение потребностей в электроэнергии местных домов.

На долю фабрики Samsung S2 в Остине приходится обработка примерно 5% месячного общего мирового количества 300-миллиметровых кремниевых пластин. Таким образом, её недельный простой повлияет на обработку 1-2% всех пластин в мире и вызовет соответствующее сокращение выработки чипов.

Фабрика Samsung S2 занимается производством чипов с использованием технологических процессов 14LPP и 11LPP, а также на базе устаревших 28-65-нм технологий. Продукция этой фабрики представляет собой телекоммуникационные чипы для Qualcomm, автомобильные чипы для Tesla и Renesas, чипы для собственного подразделения LSI Samsung, а также контроллеры для SSD, выпускаемые по нормам 14–40-нм технологий.

Так как Samsung запланировано приостановила производство по просьбе энергетической компании, это не нанесло ущерб производству, как могло бы случиться при аварийном отключении. Последствия запланированного отключения обычно не влияют на производство, а скорее на время изготовления чипов. Это может замедлить поставку необходимых компонентов, что напрямую влияет на производство автомобилей, телефонов и твердотельных накопителей. Компания TrendForce считает, что рост цен может произойти, но влияние на отрасль будет минимальным.

Источник: wccftech