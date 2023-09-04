Новости Кино 04.09.2023 в 09:46

Продолжения «Как я встретила вашего папу» не будет — Hulu закрыл спиноф ситкома «Как я встретил вашу маму»

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Продолжения «Как я встретила вашего папу» не будет — Hulu закрыл спиноф ситкома «Как я встретил вашу маму»

Спинофф сериала «Как я встретил вашу маму» с похожим названием завершается на втором сезоне.

Шоу «Как я встретила вашего отца» с Хиллари Дафф дебютировало на Hulu в январе 2022 года и в общей сложности получило 30 эпизодов.

Вот краткое описание ситкома:

«В ближайшем будущем Софи рассказывает своему сыну историю о том, как она встретила его отца: историю, которая возвращает нас в настоящее, где Софи (Хиллари Дафф) с друзьями пытаются выяснить, кто они, чего хотят от жизни и как влюбиться в эпоху приложений для знакомств и безграничных возможностей».

Фактически история дублирует задумку хита CBS 2005-2014 годов «Как я встретил вашу маму», в котором снялись Джош Реднор, Нил Патрик Харрис, Коби Смалдерс, Элисон Ханниган и Джейсон Сигел.

Поскольку шоу завершаются зрители так и не узнают, кто же на самом деле был отцом сына Софи, поскольку финал 2-го сезона теперь также является финалом сериала.

В спиноффе рассказ ведет Ким Кетролл, которая играет 58-летнюю версию Софи. В фильме также сыграли Кристофер Ловелл, Франсия Райса, Том Эйнсли, Тьен Чан и Сурадж Шарма.

Сериал создали экс-шоуранеры сериала «Это мы» Исаак Аптакер и Элизабет Бергер, выступившие исполнительными продюсерами вместе с создателями «Как я встретил вашу маму» Картером Бейсом, Крэйгом Томасом и Памелой Фрайман, а также Адамом Лонди и Сюзи Ман. Хиллари Дафф также выступает продюсером.

Большая часть акций потокового сервиса Hulu принадлежит Disney, который сейчас проводит серию закрытий и сокращений — в июле студия сократила планы и бюджет на производство контента по франшизам Marvel и «Звездные войны», а спустя месяц объявила о закрытии Lucasfilm в Сингапуре. Также гендиректор компании Боб Айгер в недавнем интервью назвал «необязательными» для бизнеса линейные телевизионные сети ABC и FX.

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