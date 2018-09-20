«Hyperloop по-белорусски»: представлен транспортный модуль, способный разгоняться до 500 км/ч

Последние договоренности и анонсы компаний, активно занимающихся развитием идей «вакуумных» поездов Hyperloop, указывают на то, что первые пассажирские ветки Hyperloop могут появиться уже в 2021 году, а грузовые еще раньше, например, в 2021 году. Какая именно страна заполучить себе первую линию совершенно нового типа транспорта, пока неясно. Есть высокая вероятность, что это будет ОАЭ, хотя Индия и Китай тоже проявляют высокий интерес к этой технологии. Заинтересованность в Hyperloop изъявляет и Министерство инфраструктуры Украины, хотя пока усилия правительства и «достижения» в данном направлении не вызывают ничего, кроме скепсиса и насмешек. Как бы там ни было, соседняя Беларусь, не желая отставать от времени, решила пойти своим путем.

На этой неделе компания ЗАО «Струнные технологии» представила на выставке Innotrans 2018 в Берлине альтернативу «вакуумным» поездам Hyperloop – проект высокоскоростного струнного транспорта. На выставку белорусские специалисты привезли макет капсулы для своей высокоскоростной струнной системы, способной развивать скорость в 500 км/ч. Высокоскоростной юнибус U4-362 (именно так называется новинка), который вы можете видеть на иллюстрациях и рекламном видеоролике, рассчитан на шестерых пассажиров и оборудован двумя багажными отсеками. В разработке якобы есть и грузовая версия капсулы, но ее технические характеристики не сообщаются.

За управление капсулами отвечает автоматизированная система, обеспечивающая безопасность движения и непрерывность потока пассажиров и грузов.

В основе предложенной белорусской компанией технологии – специальная эстакадная инфраструктура, обладающая всеми необходимыми для высокоскоростного транспорта свойствами. В ее строительстве используются предварительно напряженные конструкции, повышающие прочность путей и их устойчивость к нагрузкам. Аналогичные решения применяются при возведении небоскребов и мостов, особенно в сейсмоопасных зонах.

Авторы проекта утверждают, что предложенная ими система выделяется на фоне конкурентов своей энергоэффективностью. По их словам, передвигаясь по специальному рельсовому пути, капсула потребляет при этом рекордно мало топлива – 0,93 кг/100 пасс.×км. Увы, какое именно топливо требуется этим модулям, не уточняется.

Разработчики заверяют, что их технология доступна по цене и готова к реализации – 1 километр струнной инфраструктуры будет стоить от $1 до $5 млн, в зависимости от требований заказчика и планируемого трафика. Также представители компании говорят, что на их разработку уже есть клиенты. Якобы уже есть договоренность о строительстве тестового участка в ОАЭ. В случае успеха вслед за тестовыми в этой стране должны появиться и коммерческие проекты. Увы, пока никаких заявлений касательно сроков начала строительства пока нет.

В целом проект вызывает большие сомнения, учитывая, что никакого тестового полигона у «Струнных технологий», судя по всему, нет. И непонятно, сколько уйдет время на отработку технологий.

Источник: TJ