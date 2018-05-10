Игровое золото World of Warcraft стоит почти в семь раз дороже национальной валюты Венесуэлы

Нынешняя национальная валюта Венесуэлы — боливар — постепенно теряет свою стоимость и уже достигла такого состояния, когда уступает в стоимости даже игровым валютам. Если говорить конкретнее, боливар стоит меньше, чем игровое золото World of Warcraft.

В августе прошлого года стоимость золота World of Warcraft почти в 2 раза превышала стоимость боливара. С тех пор разрыв только увеличивался и теперь разница достигла уже почти 7-кратного значения. А если учитывать стоимость боливара на чёрном рынке, то разница будет ещё более существенной.

Согласно данным Google, на текущий момент за $1 можно получить 68915 боливаров. Если же произвести пересчёт стоимости игрового золота к американскому доллару (используя в качестве промежуточного звена внутриигровой токен, которые можно купить либо за $20, либо за изменяющееся количество игрового золота), то получится, что за $1 можно получить 10152 единицы игрового золота. Соответственно, курс игрового золота WoW в 6,8 раза выше курса боливара.

Если же использовать в расчётах стоимость боливара на чёрном рынке, где за $1 дают уже 636771,03 боливара, то разница в стоимости с игровым золотом достигает 62-кратного значения.

Источник: fortune