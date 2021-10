SpaceX приступила к созданию следующего прототипа ракеты Super Heavy — с 33 двигателями Raptor

Несмотря на жалобы и иски от компаний Blue Origin и Amazon Джеффа Безоса, SpaceX Илона Маска продолжает активно развивать амбициозный проект межпланетного корабля Starship и готовится к его первому орбитальному полету. На этой неделе команда инженеров, работающая над созданием прототипов ракет на Звездной базе в Техасе, выкатила структуру для потенциального первого ускорителя Super Heavy с 33 (!) двигателями.

Сверхтяжелая ракета Super Heavy представляет собой классическую первую ступень и будет использоваться только для запусков космического корабля следующего поколения Starship с Земли и, возможно, будущих плавучих космодромов для морского старта. В марте SpaceX завершила сборку первого 70-метрового макета бустера Super Heavy BH1 для оценки процесса создания и транспортировки столь гигантской конструкции, а в июне у SpaceX уже был готов следующий прототип Booster 3, который ранее прошел огневые испытания с тремя метан-кислородными двигателями Raptor и сейчас готовится к первому орбитальному запуску.

5 октября на территории космодрома SpaceX в Техасе, где ведутся все основные работы по проекту, заметили новую опорную шайбу — это конструкция на нижней части бака, которая служит местом крепления двигателей Raptor. Предположительно, она предназначена для Super Heavy B6 и знаменует собой очередные значительные изменения.

Весной глава SpaceX Илон Маск говорил, что Super Heavy сначала получит 29 двигателей Raptor, но к концу этого года их число планируют увеличить до 32 штук. Мы также видели неофициальный рендер схемы размещения 32 двигателей Super Heavy, который сам Маск назвал достаточно точным.

