Автомобили Число произведенных авто, штук Число доставленных авто покупателям, штук Доля приобретенных авто по программе лизинга Model S/X 8 941 9 275 20% Model 3/Y 228 882 232 025 6% Всего 237 823 241 300 7%

Всего за квартал Tesla отгрузила клиентам 241 300 автомобилей — на 100 тыс. больше, чем год назад. Как и прежде, бо́льшую часть в структуре составляют младшие седаны Model 3 и кроссоверы Model Y, которые делят одну платформу — 232 025 штук, или 96% от общего объема.

And thanks very much to our suppliers & logistics partners for coming through despite great difficulties! — Elon Musk (@elonmusk) October 2, 2021

Еще немного интересной статистики: в минувшем квартале продажи электромобилей Tesla превысили два миллиона штук, а младший седан Model 3 пока остается единственным электромобилем в мире, преодолевшим отметку в 1 миллион проданных единиц.

За девять месяцев 2021 года Tesla продала 627 350 автомобилей. В начале 2020 года глава Tesla Илон Маск допускал, что по итогам 2021 года компания может выпустить 1 млн автомобилей (еще в конце 2020 года суммарные мощности Tesla превысили 1 млн авто), но затем снизил прогноз до 750 тыс. машин. Если Tesla сохранит текущие темпы, то сможет выйти на результат более 800 тыс. — в 2020 году Tesla продала более 500 тыс. автомобилей.

Ранее глава Tesla Илон Маск осторожно предположил, что к 2030 году компания выйдет на объем продаж в 20 млн машин, а инвестиционный банк Goldman Sachs в конце 2020-го спрогнозировал выход Tesla на объем продаж в 20 млн автомобилей к 2040 году.

Согласно источникам BI, гендиректор Volkswagen AG Герберт Дисс и генеральный директор бренда Ральф Брандштеттер созвали всех 120 топ-менеджеров на встречу в Вольфсбурге для обсуждения кризисной ситуации. Дисс заявил, что по сравнению с Tesla и китайскими производителями VW неконкурентоспособен — цена слишком высока, а объемы и темпы наращивания производства недостаточно высоки.