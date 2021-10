Всего за квартал Tesla отгрузила клиентам 241 300 автомобилей — на 100 тыс. больше, чем год назад. Как и прежде, бо́льшую часть в структуре составляют младшие седаны Model 3 и кроссоверы Model Y, которые делят одну платформу — 232 025 штук, или 96% от общего объема.

And thanks very much to our suppliers & logistics partners for coming through despite great difficulties!

— Elon Musk (@elonmusk) October 2, 2021