Tesla впервые продала за квартал более 240 тыс. автомобилей — за весь 2021-й компания Илона Маска может продать более 800 тыс.
Tesla отчиталась о поставках авто в третьем квартале 2021 года — с июля по сентябрь автомобильная компания Илона Маска выпустила суммарно 237 823 автомобилей и доставила покупателям 241 300 машин, — и это новый абсолютный рекорд для производителя.
Tesla удалось достичь таких результатов в текущих непростых условиях — аналитики прогнозируют, что из-за перебоев в поставках чипов автопроизводители не смогут выпустить в 2021 году 7,7 млн машин, а упущенная выгода составит $210 млрд.
Объем выпущенных и доставленных клиентам автомобилей Tesla по итогам третьего квартала 2021 года
|Автомобили
|Число произведенных авто, штук
|Число доставленных авто покупателям, штук
|Доля приобретенных авто по программе лизинга
|Model S/X
|8 941
|9 275
|20%
|Model 3/Y
|228 882
|232 025
|6%
|Всего
|237 823
|241 300
|7%
Всего за квартал Tesla отгрузила клиентам 241 300 автомобилей — на 100 тыс. больше, чем год назад. Как и прежде, бо́льшую часть в структуре составляют младшие седаны Model 3 и кроссоверы Model Y, которые делят одну платформу — 232 025 штук, или 96% от общего объема.
And thanks very much to our suppliers & logistics partners for coming through despite great difficulties!
— Elon Musk (@elonmusk) October 2, 2021
Еще немного интересной статистики: в минувшем квартале продажи электромобилей Tesla превысили два миллиона штук, а младший седан Model 3 пока остается единственным электромобилем в мире, преодолевшим отметку в 1 миллион проданных единиц.
За девять месяцев 2021 года Tesla продала 627 350 автомобилей. В начале 2020 года глава Tesla Илон Маск допускал, что по итогам 2021 года компания может выпустить 1 млн автомобилей (еще в конце 2020 года суммарные мощности Tesla превысили 1 млн авто), но затем снизил прогноз до 750 тыс. машин. Если Tesla сохранит текущие темпы, то сможет выйти на результат более 800 тыс. — в 2020 году Tesla продала более 500 тыс. автомобилей.
Ранее глава Tesla Илон Маск осторожно предположил, что к 2030 году компания выйдет на объем продаж в 20 млн машин, а инвестиционный банк Goldman Sachs в конце 2020-го спрогнозировал выход Tesla на объем продаж в 20 млн автомобилей к 2040 году.
Согласно источникам BI, гендиректор Volkswagen AG Герберт Дисс и генеральный директор бренда Ральф Брандштеттер созвали всех 120 топ-менеджеров на встречу в Вольфсбурге для обсуждения кризисной ситуации. Дисс заявил, что по сравнению с Tesla и китайскими производителями VW неконкурентоспособен — цена слишком высока, а объемы и темпы наращивания производства недостаточно высоки.
«Мы станем лидером рынка электромобилей». Гендиректор Volkswagen AG Герберт Дисс — о гонке электромобилей, нехватке чипов и Илоне Маске