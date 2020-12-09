Илон Маск подтвердил свой переезд в Техас, заявив, что Кремниевая долина «уже не та»





Американский IT-предприниматель и второй самый богатый человек мира Илон Маск, общаясь с редактором The Wall Street Journal по видеосвязи, подтвердил, что действительно распрощался с Калифорнией, где прожил большую часть своей жизни, и переехал в Техас.

Илон Маск объявил о своем переезде в Техас спустя всего неделю после того, как об этом сообщило CNBC, ссылаясь на собственные источники.

Строительство нового завода Tesla Gigafactory 5 в Остине (там будут выпускаться Cybertruck, кроссоверы Model Y и седаны Model 3 для Восточного побережья США, а также тягачи Tesla Semi; линия по выпуску Model Y на Gigafactory 5 тоже должна заработать в 2021 году) и космодрома SpaceX недалеко от деревни Бока-Чика, где ведутся основные работы по проекту корабля Starship для межпланетных путешествий — ключевые стимулы, но есть и другие факторы, такие как неблагоприятные экономические условия. Предприниматель посетовал, что Кремниевая долина уже не та, и провел аналогию со спортом.

«Если спортивная команда не проигрывает в течение долгого времени, она становится слишком самоуверенной. Калифорния побеждала слишком долго и начала принимать [технологические компании] как должное». Илон Маск, глава Tesla и SpaceX

Маск считает, что тенденция оттока технологических компаний из Калифорнии продолжится.

«Я думаю, что в будущем мы увидим некоторое уменьшение значения Кремниевой долины», — добавил он.

Пандемия серьезно пошатнула позиции Кремниевой долины, которая до недавнего времени считалась технологической меккой. Из-за массового перехода на удаленную работу все больше крупных компаний покидают Кремниевую долину, в том числе из-за высоких налогов и высоких цен. 2 декабря Hewlett Packard Enterprise, которая является одной из старейших компаний Кремниевой долины, сообщала о переносе штаб-квартиры в Хьюстон, Техас.

Остается вспомнить, о майском конфликте Илона Маска с властями округа Аламеда из-за карантинных ограничений — когда мэрия не разрешила главному заводу Tesla вернуться к работе, компания подала иск, назвав решение властей иррациональным и необъяснимым, а Илон Маск пригрозил перенести штаб-квартиру компании из Калифорнии в Неваду или в Техас. 1 мая предприниматель написал в твиттере короткое сообщение, что вскоре станет бездомным, а позже подтвердил, что продал всю недвижимость в Калифорнии за $62,5 млн.

Еще один очевидный и существенный плюс от переезда для Маска — в Техасе нет государственного подоходного налога, тогда как в Калифорнии он достаточно высокий. Когда Маск захочет продать опционы на акции, он сможет сэкономить немало денег, поскольку ему не придется платить региональных подоходный налог.

С 2018 года глава Tesla Илон Маск отказался от зарплаты в классическом виде в пользу специальной программы выплат вознаграждений за достижение конкретных целей и показателей (вот тут мы детально о ней рассказывали). Утвержденный советом директоров опционный план предполагает выплату 12 траншей в размере 1% от количества акций Tesla (более 50 млрд долларов).

В конце ноября Илон Маск вышел на второе место в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg, потеснив основателя Microsoft Билла Гейтса на третье место. И если курс акций Tesla продолжит расти (пока что это кажется весьма реальной перспективой), то в обозримом будущем Илон Маск вполне может отобрать титул самого богатого человека мира у Джеффа Безоса (владельца Amazon и Blue Origin) — сейчас разрыв между их состояниями составляет «всего» $29 млрд.