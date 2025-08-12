Новости Устройства 12.08.2025 comment views icon

Intel готовит первый Core Ultra 3 серии 200: 8 ядер, до 4,8 ГГц за €155

Вадим Карпусь

Intel готовится представить новый процессор. Это будет первый чип Core Ultra 3 для серии 200. Первые упоминания о модели Core Ultra 3 205 появились в официальной документации Intel около семи месяцев назад, но впоследствии компания убрала ее без объяснений. Теперь этот процессор снова всплыл в базах данных ритейлеров, что свидетельствует о приближении официального релиза.

Модель Intel Core Ultra 3 205 заметили в ассортименте французского магазина PC21. Цена указана на уровне €155 с НДС или €129 без НДС, что эквивалентно приблизительно $141. Это делает его самым доступным процессором из нового поколения Arrow Lake.

Характеристики Intel Core Ultra 3 205

На странице товара подтверждается совместимость с новым сокетом LGA-1851 и базовая частота 3,8 ГГц. Согласно утечкам внутренней документации Intel и публикациям южнокорейского маркетплейса Danawa, Core Ultra 3 205 будет иметь 8 ядер в конфигурации 4P+4E (четыре производительных ядра + четыре энергоэффективных). Это минимальная конфигурация среди новой линейки Arrow Lake и фактически стартовая точка для пользователей, которые хотят попробовать платформу LGA-1851 без переплат за избыточную производительность.

Intel готує перший Core Ultra 3 серії 200: 8 ядер, до 4,8 ГГц за €155
Запуск этого процессора совпадает с выходом бюджетных материнских плат AMD серии 800, которые теперь тоже предлагают доступные варианты для сборки ПК. Это создает дополнительную конкуренцию в сегменте начального уровня. Поддержка Intel Core Ultra 3 Intel Core Ultra 3 уже появилась в AIDA64.

Однако возникает вопрос, есть ли смысл инвестировать в LGA-1851 прямо сейчас, ведь это новая платформа, и стоимость даже бюджетных комплектующих для нее может быть заметно выше, чем для более зрелых решений. С другой стороны, если найти выгодный комплект «процессор + материнская плата» или если производительность не является вашим главным приоритетом (например, вы собираете ПК для офиса, учебы или мультимедиа), Core Ultra 3 205 может стать сбалансированным выбором.

Источник: videocardz

