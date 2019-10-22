Intel вдвое снизит цены на прошлогодние HEDT-процессоры Core 9-го поколения (Skylake-X Refresh)
Новые HEDT-процессоры Intel Core i9-10000 (Cascade Lake-X) для платформы LGA2066, равно как и серверные Xeon W-2200 для бюджетной серверной платформы Glacier Falls W с сокетом LGA 2066, представленные ранее в этом месяце, хоть и не приносят существенного прироста производительности, имеют один очень весомый аргумент — они вдвое дешевле. Как мы ранее уже неоднократно отмечали, эти положительные перемены в политике ценообразования Intel — следствие успеха 7-нм потребительских чипов Ryzen 3000-й серии и серверных Epyc второго поколения (Rome) на архитектуре Zen 2. И это только начало, ведь в следующем месяце нас ждет выход 16-ядерного Ryzen 9 3950X и первых процессоров Ryzen Threadripper 3-го поколения (семейство Castle Peak).
Ранее Intel уже снизила цены на массовые CPU Core девятого поколения с отключенным GPU, а теперь, похоже, волна снижения цен докатилась и до прошлогодних высокопроизводительных CPU Skylake-X Refresh. Официального прайс-ката пока не было, но немецкое издание ComputerBase, ссылаясь на данные от источников в ритейле, опубликовала предварительные новые цены Skylake-X на европейском рынке. Коротко говоря, Skylake-X должны подешеветь вдвое, что вполне закономерно, учитывая цены на новые чипы Cascade Lake-X.
Для удобства старые и вероятные новые цены мы свели в таблицу.
|Процессор
|Ядра / потоки
|Частота (Базовая/Turbo 2.0/Turbo 3.0), ГГц
|TDP, Вт
|Рекомендованная цена
|Новая цена
|Core i9-10980XE
|18 / 36
|3,0/4,6/4,8
|165
|$979
|$979
|Core i9-9980XE
|18 / 36
|3,0/4,4/4,5
|165
|$1979
|~€950
|Core i9-9960X
|16 / 32
|3,1/4,4/4,5
|165
|$1684
|~€830
|Core i9-10940X
|14 / 28
|3,3/4,6/4,8
|165
|$784
|$784
|Core i9-9940X
|14 / 28
|3,3//4,4/4,5
|165
|$1387
|~€740
|Core i9-10920X
|12 / 24
|3,5//4,6/4,8
|165
|$689
|$689
|Core i9-9920X
|12 / 24
|3,5/4,4/4,5
|165
|$1189
|~€650
|Core i9-10900X
|10 / 20
|3,7/4,5/4,7
|165
|$590
|$590
|Core i9-9900X
|10 / 20
|3,5/4,4/4,5
|165
|$989
|~€550
|Core i9-9820X
|10 / 20
|3,3/4,1/4,2
|165
|$889
|~€520
|Core i7-9800X
|8 / 16
|3,8/4,4/4,5
|165
|$589
|~€360
Intel должна официально объявить о снижении цен в самое ближайшее время. И снова спасибо за это нужно сказать AMD с ее успешными Ryzen 3000. К слову, в начале 2020 года ожидается мобильные APU AMD нового поколения, которые должны произвести мини-революцию на рынке ноутбуков.
Источник: ComputerBase