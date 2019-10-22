Intel вдвое снизит цены на прошлогодние HEDT-процессоры Core 9-го поколения (Skylake-X Refresh)

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Новые HEDT-процессоры Intel Core i9-10000 (Cascade Lake-X) для платформы LGA2066, равно как и серверные Xeon W-2200 для бюджетной серверной платформы Glacier Falls W с сокетом LGA 2066, представленные ранее в этом месяце, хоть и не приносят существенного прироста производительности, имеют один очень весомый аргумент — они вдвое дешевле. Как мы ранее уже неоднократно отмечали, эти положительные перемены в политике ценообразования Intel — следствие успеха 7-нм потребительских чипов Ryzen 3000-й серии и серверных Epyc второго поколения (Rome) на архитектуре Zen 2. И это только начало, ведь в следующем месяце нас ждет выход 16-ядерного Ryzen 9 3950X и первых процессоров Ryzen Threadripper 3-го поколения (семейство Castle Peak).

Ранее Intel уже снизила цены на массовые CPU Core девятого поколения с отключенным GPU, а теперь, похоже, волна снижения цен докатилась и до прошлогодних высокопроизводительных CPU Skylake-X Refresh. Официального прайс-ката пока не было, но немецкое издание ComputerBase, ссылаясь на данные от источников в ритейле, опубликовала предварительные новые цены Skylake-X на европейском рынке. Коротко говоря, Skylake-X должны подешеветь вдвое, что вполне закономерно, учитывая цены на новые чипы Cascade Lake-X.

Для удобства старые и вероятные новые цены мы свели в таблицу.

Процессор Ядра / потоки Частота (Базовая/Turbo 2.0/Turbo 3.0), ГГц TDP, Вт Рекомендованная цена Новая цена Core i9-10980XE 18 / 36 3,0/4,6/4,8 165 $979 $979 Core i9-9980XE 18 / 36 3,0/4,4/4,5 165 $1979 ~€950 Core i9-9960X 16 / 32 3,1/4,4/4,5 165 $1684 ~€830 Core i9-10940X 14 / 28 3,3/4,6/4,8 165 $784 $784 Core i9-9940X 14 / 28 3,3//4,4/4,5 165 $1387 ~€740 Core i9-10920X 12 / 24 3,5//4,6/4,8 165 $689 $689 Core i9-9920X 12 / 24 3,5/4,4/4,5 165 $1189 ~€650 Core i9-10900X 10 / 20 3,7/4,5/4,7 165 $590 $590 Core i9-9900X 10 / 20 3,5/4,4/4,5 165 $989 ~€550 Core i9-9820X 10 / 20 3,3/4,1/4,2 165 $889 ~€520 Core i7-9800X 8 / 16 3,8/4,4/4,5 165 $589 ~€360

Intel должна официально объявить о снижении цен в самое ближайшее время. И снова спасибо за это нужно сказать AMD с ее успешными Ryzen 3000. К слову, в начале 2020 года ожидается мобильные APU AMD нового поколения, которые должны произвести мини-революцию на рынке ноутбуков.

Источник: ComputerBase