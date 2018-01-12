Intel опубликовала результаты собственных тестов влияния заплаток на производительность и принялась изучать случаи частых перезагрузок ПК на CPU Haswell и Broadwell после установки обновлений

Следуя установкам CEO Брайана Кржанича, обратившегося с открытым письмом к другим компаниям с призывом быть более открытыми по ситуации с устранением уязвимостей в процессорах, Intel заявила, что уже занимается изучением сообщений о частных самопроизвольных перезагрузках ПК с CPU Haswell и Broadwell после установки обновления безопасности Windows.

В сообщении на официальном сайте Intel говорится, что компания разбирается в ситуации и, если потребуется, выпустит соответствующее обновление прошивки с исправлениями. Также в компании порекомендовали не игнорировать обновления безопасности для ОС и программ, а устанавливать их сразу без промедления.

Одновременно Intel опубликовала результаты собственного тестирования процессоров после использования заплаток, устраняющих уязвимости. Вот таблица с результатами тестирования: Blog-Benchmark-Table.

Собственно, эти результаты синтетических и полусинтетических тестов подтверждают предыдущие данные Microsoft касательно того, что на машинах с процессорами Skylake, Kaby Lake или более новыми чипами снижение производительности несущественным и большинство ничего не заметят. Вот только Intel для своего тестирования выбрала чипы трех последних поколений и все из старшей линейки Core i7. Говоря конкретнее, для тестов были выбраны модели Core i7-8700K, Core i7-8650U, Core i7-7920HQ и Core i7-6700K. Отметим, что наиболее заметное падение производительности (более 10%) наблюдается в тесте SYSMark 2014 SE Responsivennes, тогда как в играх и веб-приложениях оно на уровне 1%-2%.

Но неплохо было бы посмотреть еще на результаты более старых чипов (хотя бы Haswell), особенно в приложениях с интенсивным вводом-выводом данных. Ранее Microsoft без какой-либо конкретики заявляла, что в данном случае падение производительности будет наиболее ощутимым.

Еще Intel подчеркивает, что пока неизвестно ни одного случая успешной атаки злоумышленников с применением Meltdown и Spectre.

Источник: Intel (1, 2 и 3)