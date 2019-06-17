Intel заявляет о приросте показателя количества инструкций за такт для процессоров Ice Lake до 40% по сравнению со Skylake

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В конце мая Intel сообщила о повышении производительности вычислительных ядер в её процессорах Ice Lake на базе архитектуры Sunny Cove. Проведя целый ряд внутренних тестов, Intel заявляет, что в лучшем случае прирост показателя количества инструкций за такт составит 40% по сравнению с процессорами Skylake, а средний прирост составит 18%. В худшем случае производительность чипов Ice Lake будет незначительно ниже, чем у Skylake.

Цифры Intel по IPC получены исключительно на основе синтетических тестов, которые включают SPEC 2016, SPEC 2017, SYSMark 2014 SE, WebXprt и CineBench R15. Сравнение со Skylake вполне уместно, поскольку Intel использовала одну и ту же процессорную архитектуру в трёх последовательных поколениях чипов, включая Kaby Lake и Coffee Lake.

Вместе с тем, участник китайского технического форума, имеющий доступ к 6-ядерному образцу процессора Ice Lake (с поддержкой 12 потоков инструкций), провёл собственное тестирование, используя CPU-Z (тестовый модуль версии 17.01). При тактовой частоте 3,6 ГГц чип Ice Lake якобы набрал в одноядерном режиме 635 баллов. Для сопоставления результатов, следует отметить, что конкурирующий процессор AMD Ryzen 7 3800X Matisse предположительно должен работать на частоте 4,7 ГГц, чтобы соответствовать этому показателю, а Core i7-7700K Kaby Lake должен работать на 5,2 ГГц.

Настольные процессоры Intel Ice Lake вряд ли будут выпущены в 2019 году. Первые процессоры семейства Ice Lake представляют собой 4-ядерные мобильные экономичные чипы, разработанные для ультрапортативных ноутбуков. Как ожидается, они будут представлены в 4-м квартале 2019 года, а настольные версии Ice Lake появятся не ранее 2020 года.

Источник: techpowerup