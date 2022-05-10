iPod — все. Apple прекращает производство последней модели и закрывает линейку спустя 20 лет от запуска

10 мая Apple неожиданно сообщила, что прекращает выпуск iPod Touch 7-го поколения — последнего представителя знаковой линейки портативных музыкальных плееров. Он продолжит продаваться, пока не закончатся уже произведенные экземпляры (т.е. до истощения складских запасов), а затем навсегда исчезнет с рынка.

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И хотя Apple больше не планирует выпускать музыкальные плееры, компания говорит, что «дух iPod живет» во всех ее устройствах, воспроизводящих музыку, в том числе iPhone, iPad и HomePod Mini.

«Музыка всегда была одной из важнейших сфер деятельности Apple. А то, как iPod открыл ее сотням миллионов пользователей по всему миру, повлияло не только на музыкальную индустрию, это стало переосмыслением того, как мы ищем музыку, слушаем ее и делимся ею. Дух iPod живет и сегодня». Грег Джосвиак

старший вице-президент Apple по маркетингу

Конец жизненного цикла iPod Touch седьмого поколения символизирует конец эры. Как отмечает сама Apple, первый iPod вышел в свет «более 20 лет назад». Оригинальная модель с механическим колесом прокрутки и интерфейсом FireWire действовала только как портативный музыкальный плеер, а Apple производила модели, предназначавшиеся почти исключительно для прослушивания аудио до 2017 года, когда она прекратила выпуск iPod Nano и Shuffle.

Хотя iPod Touch имел много поклонников, его судьба была определена уже давно. Актуальный iPod Touch седьмого поколения дебютировал в 2019 году — Apple просто добавила новинку на сайт и выпустила небольшой пресс-релиз по этому поводу. Позже в том же году вышел iPhone 11, но Apple использовала в Touch седьмого поколения процессор A10 — тот же, что у iPhone 7 2016 года. Предыдущая модель шестого поколения вышла в 2015 году. И за все эти годы iPod Touch не претерпел никаких существенных изменений, поэтому было очевидно нежелание Apple тратить много времени на iPod. Винить Apple здесь тяжело, ведь большинство людей не особо заинтересованы в том, чтобы носить с собой второе устройство, дублирующее функциональность их смартфона (собственно, с рынком компактных камер «наведи и снимай» произошло то же самое).

Эволюция iPod — как менялся культовый плеер Apple за 20 лет

В майском интервью The Verge Тони Фаделл, один из разработчиков оригинального iPod, отметил, что команда iPod знала, что в конце концов iPhone может положить конец музыкальным плеерам как классу устройств.

«Нам стало очевидно, что существует реальная угроза со стороны мобильных телефонов, функциональных телефонов. Они начали добавлять музыку, воспроизведение MP3, к мобильным телефонам, которые продавались в то время». — В то же время Apple, по словам Фаделла, не считала это проблемой — «У Apple каждая выходящая вещь — по крайней мере под руководством Стива — считалась экзистенциальной, поэтому обязательно должна присутствовать на рынке. iPhone не стал бы таким успешным без каннибализации бизнеса iPod» Тони Фаделл, американский инженер, дизайнер, предприниматель и инвестор, известный как один из создателей iPod и iPhone, а также основатель Nest Labs.

Вскоре iPod навсегда исчезнет с полок магазинов, но трудно полностью избавиться от чего-то столь значимого. Вероятно, в будущем нас ожидает множество проектов модификации iPod от энтузиастов вроде этого или виртуальные ностальгические веб-проекты. Да, Apple не изобрела рынок музыкальных плееров, но, как и со многими другими продуктами, смогла популяризировать эту категорию устройств — теперь факел передан таким компаниям, как Sony и Fiio, чтобы сохранить наследие для заядлых меломанов.