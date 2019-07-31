JerryRigEverything проверил на прочность первый «гибкий» смартфон Royole FlexPai (и сломал его)





Видеоблогер Зак Нельсон, более известный под псевдонимом JerryRigEverything, протестировал на прочность первый складной смартфон Royole FlexPai. Аппарат был протестирован на прочность и выживаемость при негативных внешних воздействиях.

Как отмечает Зак Нельсон, при первом включении устройства на экране выводятся инструкции по использованию складного смартфона. Среди прочего сказано, что следует избегать взаимодействия с острыми предметами, хотя именно это является одним из тестов в арсенале Зака.

Так как смартфон Royole FlexPai содержит гибкий дисплей, то производитель не смог оснастить его защитным стеклом. Фактически от негативных внешних воздействий экран защищён лишь наружным прозрачным пластиковым слоем. В результате, заметные повреждения на экране проявляются в результате воздействия предметами с 3-ым уровнем твёрдости по шкале Мооса. Напомним, для большинства современных смартфонов опасными являются предметы с 6-ым и более высоким уровнем твердости по шкале Мооса. Более того, даже ноготь может оставить на экране складного смартфона заметное повреждение. Так что при ежедневном использовании экран будет получать существенные повреждения, особенно если учесть, что дисплей в данной модели расположен на наружной стороне в закрытом состоянии. Таким образом, он будет подвергаться воздействию посторонних предметов, когда смартфон находится в кармане, сумке или просто лежит на столе.

Зато верхняя панель над дисплеем покрыта защитным стеклом и не царапается при воздействии твёрдыми острыми предметами. Объективы камер тоже хорошо защищены, но наружная поверхность LED вспышки достаточно легко царапается. Боковые грани, кнопки и сканер отпечатков пальцев достаточно легко поцарапать острыми предметами. Правда, после этого сканер всё же сохраняет свою работоспособность. На задней стороне смартфона имеются две панели, между которыми расположился мягкий материал, прикрывающий шарнир. При этом задние панели легко царапаются при воздействии острыми предметами.

Испытание огнём оказалось губительным для дисплея. После воздействия открытым пламенем на экран на протяжении 5 секунд на нём остались выгоревшие пиксели, так как в этом устройстве нет защитного стеклянного слоя. По этой же причине возможно повреждение пикселей дисплея и при падении или сильном нажатии на смартфон.

Учитывая, что смартфон Royole FlexPai изначально складывается, традиционный тест на изгиб пришлось видоизменить. Зак Нельсон проверил прочность шарнира на сдавливание, а также попытался согнуть шарнир в противоположном направлении. В первом случае устройство благополучно пережило испытания. Но тест на обратный изгиб был провален – после преодоления примерно 270 градусов разворота экрана шарнир сломался. Хотя сам смартфон после этого продолжал работать. Но после ещё нескольких таких изгибов в неправильном направлении дисплей получил повреждения от внутренних компонентов и перестал выводить изображение в месте размещения шарнира.