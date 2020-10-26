Депутат Гончаренко не оставляет попыток запретить свободное использование смартфонов в школах, продолжая регистрировать в Раде законопроекты
Новый (старый) законопроект №4226 авторства парламентария от партии «Европейская Солидарность» Алексея Гончаренко был зарегистрирован в Раде 16 октября 2020 года, обратило внимание онлайн-издание AIN.
Напомним, в начале 2020 года Гончаренко уже пытался протолкнуть законопроект №2792, призванный ввести запрет на использование в школах смартфонов и прочих гаджетов с возможностью выхода в сеть. Но тогда до голосования в Раде дело не дошло — законопроект был отозван. Теперь Гончаренко вернулся с доработанной версией под №4226. Документ уже направлен на рассмотрение в профильный комитет парламента, и в обозримом будущем должен поступить на голосование.
Цель и мотивация остались прежними — запретить использование гаджетов в школах, чтобы учащиеся меньше отвлекались от учебного процесса и больше общались между собой.
«Дети не должны тратить время на свои смартфоны или планшеты. Очевидно, что интернет дает огромные преимущества. Но если дети находятся в социальных сетях или компьютерных играх достаточно долго, им не хватает времени, чтобы поговорить с родителями, заняться спортом, сделать домашнее задание или поиграть с друзьями».
Алексей Гончаренко, народный депутат Верховной Рады IX созыва (Европейская солидарность) и автор законопроекта № 4226.
Говоря конкретнее, законопроект предполагает внесения в Закон «О полном общем среднем образовании» следующих норм:
- запретить мобильные телефоны и другие устройства (с интернет-подключением) во время учебных занятий всем участникам образовательного процесса;
- исключение — использование таких устройств для обучения, а также использование таких устройств людьми с особыми потребностями.
- Порядок пользования мобильной связью и устройствами с интернетом в школах определяет руководство.