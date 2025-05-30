Как «Достать ножи», но с пенсионерами: вышел трейлер детективной комедии «Клуб убийств по четвергам» Криса Коламбуса

Вслед за первыми кадрами Netflix выпустил тизер-трейлер детективной комедии «Клуб убийств по четвергам» с Пирсом Броснаном в составе группы пенсионеров-детективов.

Фильм, основанный на одноименном бестселлере Ричарда Османда 2020 года, повествует о группе пенсионеров, которые живут в роскошном доме престарелых «Куперс-Чейз», и объединяются, чтобы раскрыть убийство застройщика. В команду новоиспеченных детективов вошли бывший профсоюзный активист (Броснан), медсестра на пенсии Джойс (Селия Имри), психиатр Ибрагим (Бен Кингсли), а также экс-шпионка Элизабет (Хелен Миррен), которая, очевидно, и будет руководить группой, учитывая ее опыт.

Остальной актерский состав фильма включает Наоми Аки, Дэниела Мейса, Генри Ллойд-Хьюза, Тома Эллиса, Джонатана Прайса, Дэвида Теннанта, Пола Фримена, Джеффа Белла, Ричарда Э. Гранта и Ингрид Оливер. Некоторые из них так же беспокойные пенсионеры из дома престарелых, но, вероятно, среди них, по законам жанра, спрятался предполагаемый убийца.

Руководил съемочным процессом режиссер «Один дома» Крис Коламбус, а сценаристами выступили Кэти Брэнд и Сюзанна Хиткот.

«Это лучший актерский состав, с которым я работал со времен «Гарри Поттера»», — говорил Коламбус. «Они невероятно хорошо подготовлены, потому что делают все. Выступают в театре, на телевидении, в кино, и развили в себе хорошие навыки».

Трейлер начинается с того, что Элизабет рассказывает о нераскрытом деле мая 1973 года в отношении женщины, которая выпала из окна.

«О Боже мой!» — говорит Джойс, врываясь в помещение. «Разве эта комната обычно не для пазлов?». А Элизабет отвечает отсылкой к названию фильма: «Не по четвергам».

Расследования соседей сначала отпугивают персонажку Имри, однако когда происходит убийство в реальное время, она активно приобщается к событиям.

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«Клуб убийств по четвергам» выйдет 28 августа на Netflix.

Последние роли Броснана включают боевик «Чарли Пуля» и вестерн «Нечестивая Троица», Миррен появлялась в приквеле к «Йеллоустоуну», Кингсли сыграл главную роль в научно-фантастическом инди-хите 2023 года «Джулс», а Имри продолжает играть в сериале «Дипломатка».

Другие летние релизы Netflix включают «Счастливчика Гилмора 2» с Адамом Сэндлером и «Старую гвардию 2 с Шарлиз Терон и Умой Турман. Позже в 2025-м на платформе выйдет другой долгожданный детектив «Достать ножи 3» — новости о нем и другие премьеры этого года стриминг объявит в эти выходные на мероприятии Netflix Tudum.