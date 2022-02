Камера Panasonic Lumix GH6 получила сенсор с разрешением 25,2 Мп (рекорд для Micro Four Thirds), активное охлаждение и цену $2200

Компания Panasonic подготовила к выпуску новую камеру стандарта Micro Four Thirds. Модель Lumix GH6 имеет упор на съёмку видео. Она поддерживает внутреннюю запись 10-битного видео DCI 4K 60p с цветовой субдискретизацией 4:2:2, запись 10-битного видео 4K 120p с цветовой субдискретизацией 4:2:0 и 10-битного видео 5.7k 60p.

Новинка внешне выглядит во многом похожей на своего предшественника. Она оснащена таким же поворотным 3-дюймовым дисплеем. Но внутренние компоненты были обновлены. Камера Panasonic Lumix GH6 получила новый 25,2-мегапиксельный сенсор Micro Four Thirds и новый процессор обработки изображения Venus Engine. Следует отметить, что это наиболее высокое разрешение сенсора из когда-либо использовавшихся в камерах Four Thirds или Micro Four Thirds. Скорость серийной съёмки фотографий при заблокированном автофокусе составляет 14 кадров в секунду.

Panasonic внедрила вентилятор в конструкцию камеры. Благодаря этому можно вести съёмку на протяжении более длительных периодов. Также новинка получила новую 5-осевую систему стабилизации изображения, которая обеспечивает компенсацию до 7,5 шага экспозиции. Камера Lumix GH6 стала первым в серии Lumix Micro Four Thirds устройством, поддерживающим формат V-Log и цветовое пространство V-Gamut. Это позволяет получить более широкий динамический диапазон при последующей обработке видео.

Цена камеры Panasonic Lumix GH6 составляет $2199. Это на $500 дороже модели GH5 Mark II и на $200 дороже оригинальной версии GH5, но меньше, чем было объявлено изначально ($2499).

Источник: The Verge