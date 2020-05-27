Karma начала дорожные тесты электрического спорткара с четырьмя двигателями мощностью 1100 л.с., батареей на 120 кВтч и запасом хода 640 км

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Автопроизводитель Karma Automotive продолжает интриговать новостями о своем будущем электрическом спорткаре на основе фирменной платформы E-Flex. Разработчики уже проводят дорожные испытания прототипов, для этого одновременно используется сразу несколько экземпляров на основе существующей модели Karma Revero GT (2020).

По словам инженеров компании, полноприводная новинка будет оснащаться сразу четырьмя электродвигателями с раздельным приводом на каждое колесо, что позволяет реализовать электронное управление вектором тяги. Суммарная мощность такой двигательной установки составляет 1100 л.с., крутящий момент — 14,000 Нм.

Плоская батарея в днище электромобиля и размещенные на обеих осях электродвигатели помогли добиться идеальной развесовки по осям 50/50, что также положительно сказывается на управляемости. Полный заряд батареи емкостью 120 кВтч обеспечивает до 640 км (400 миль) запаса хода.

На данный момент прототипы прошли более одного миллиона миль на тестовых треках, включая калифорнийский Thermal Club.

Напомним, что помимо нового спорткара весной 2021 года компания Karma Automotive собирается выпустить на рынок электромобиль Karma Revero GTE с батареями на 75 кВтч, 100 кВтч и 120 кВтч и запасом хода 200 миль (320 км), 300 миль (480 км) и 400 миль (640 км) соответственно. А летом прошлого года Karma Automotive анонсировала стильный электрический кабриолет Karma SC1 Vision Concept с огромными дверьми-ножницами.

Источник: Electrek, Karma