tradfi
Новости Кино 13.02.2026 comment views icon

Новый "Властелин колец" покажет юность Смеагола-аутсайдера и вернет Бильбо Беггинса

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Новий "Володар перснів" покаже юність Смеаґола-аутсайдера і поверне Більбо

В сети появились детали фильма «Властелин колец: Охота на Голлума», которые намекают, что значительная часть сюжета будет посвящена юности Смеагола.


«Охота на Голлума» — это новый фильм во франшизе «Властелин колец», возвращающий на экран и за него большую часть оригинальной команды. Ожидалось, что сюжет сосредоточится на побочной истории «Братства Колец», когда Гэндальф и Арагорн выслеживают Голлума, чтобы узнать, что тому известно о возвращении Саурона. Однако утечка синопсиса, опубликованная TheOneRing.net намекает, что часть истории будет посвящена юным годам Смеагола.

«До появления Братства одержимость одного существа является ключом к выживанию Средиземья — или его гибели. В фильме «Властелин колец: Охота на Голлума» мы встречаем молодого Смеагола — аутсайдера, которого тянет к мелочам и безобразиям — задолго до того, как Единое Кольцо начало его трагическое падение к замученному, лживому существу. Потеряв кольцо, которое «перекочевало» к Бильбо Беггинсу, Голлум бросает свою пещеру, чтобы найти его.

Гэндальф Серый призывает Арагорна, до сих пор известного как Странник, выследить неуловимое существо, чье знание о местонахождении кольца может склонить чашу весов в пользу Темного Лорда Саурона. Опасное путешествие, происходящее во времена между исчезновением Бильбо на день рождения и образованием Братства, проведет нас по самым мрачным уголкам Средиземья и раскроет нерассказанные истины, испытывая решимость будущего короля и исследуя разбитую душу и предысторию Голлума, одного из самых загадочных персонажей Толкина».


Новий "Володар перснів" покаже юність Смеаґола-аутсайдера і поверне БільбоНовий "Володар перснів" покаже юність Смеаґола-аутсайдера і поверне Більбо

Среди оригинальных создателей возвращаются Питер Джексон, на этот раз в роли продюсера, и сценаристки Фрэн Уолш и Филлипа Бойенс. Режиссуру на себя взял Энди Серкис, который параллельно сыграет самого Голлума. Иен МакКеллен снова примерит на себя мантию и шляпу Гэндальфа, а Элайджа Вуд предстанет перед зрителями как Фродо.

Офіційно: дві великі зірки "Володаря перснів" повернуться в фільмі "Полювання на Ґолума"
Кадр из трилогии «Властелин колец» / New Line Cinema

Известно, что для Арагорна готовят перекаст, тогда как участие Орландо Блума, Шона Бина или других известных из трилогии актеров пока не подтверждено. Учитывая синопсис, есть шанс, что фильм вернет на экраны Бильбо Беггинса, однако, кто его сыграет — загадка. Иэн Холм умер в 2020 году, а Мартин Фримен играл младшую версию в фильмах о Хоббите.

Съемки «Властелин колец: Охота на Голлума» должны начать в мае, премьера запланирована на 17 декабря 2027 года. Это лишь один из нескольких новых фильмов во франшизе, однако детали остальных пока неизвестны.

Первый за 10 лет фильм от режиссера «Пиратов Карибского моря» оценили в 88% на Rotten Tomatoes

Популярные новости

arrow left
arrow right
Sci-Fi с вайбами "Хищника": вышел трейлер фильма "Машина войны", где Алан Ритчсон сражается с гигантским роботом
Новый тизер "Мстителей" показывает уничтоженную Школу мутантов, ярость Циклопа и давних соперников
Стартовали съемки фильма "Джон Рэмбо": приквела к фильмам со Сталлоне с новым актером (первый постер)
Уходит эпоха: Джеймс Кэмерон снимет новый "Терминатор" без Шварценеггера
Кассовые сборы триллера "Служанка" в 10 раз перебили бюджет
Новая Лара Крофт избегает фильмов с Джоли, но изучает игры и комиксы Tomb Raider: "Я должна создать что-то свое"
Фильм "Битва за битвой" получил дату релиза в "цифре" — на HBО Max
"Медитация о жизни и смерти": Зак Снайдер показал первые кадры фильма, над которым работал 20 лет
"Аватар 3" вылетел из топ-5 проката в США: на пять недель раньше, чем предыдущие фильмы
Вышел первый трейлер "Одиссеи" Кристофера Нолана
Миссия возможна: тизер черной комедии "Диггер", где Том Круз снова спасает мир
Люди Икс дебютируют в Marvel: новый тизер "Мстителей" раскрыл Магнето и Ксавьера
Фильм "28 лет спустя: Храм костей" сняли с проката из-за отсутствия зрителей
Легенда была ложью: хоррор "Смерть Робин Гуда" получил первый трейлер с Хью Джекманом в депрессии
"Все как Толкин прописал": арты отмененной игры "Властелин колец" показали гавань Умбар и заезд "Брыкливый пони"
"Дюна 3" оставила "Мстителей" без IMAX: все экраны забронированы на 3 недели с 18 декабря
Леонардо Ди Каприо никогда не видел "Титаника": "Я на самом деле не смотрю свои фильмы"
"Мы нужны Пандоре": суперфаны "Аватар 3" повторно покупают билеты, чтобы увеличить кассовые сборы
Netflix анонсировал фильм "Очень странные дела: Последнее приключение" о закулисье финального сезона — смотрим трейлер
Netflix анонсировал фильм о потерянном пароле к криптовалютному кошельку с $35 млн на основе реальной истории
Илон Маск раскритиковал "Одиссею" за темнокожую Елену Прекрасную: "Нолан изменил своим принципам"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить