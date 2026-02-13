Новый "Властелин колец" покажет юность Смеагола-аутсайдера и вернет Бильбо Беггинса

В сети появились детали фильма «Властелин колец: Охота на Голлума», которые намекают, что значительная часть сюжета будет посвящена юности Смеагола.





«Охота на Голлума» — это новый фильм во франшизе «Властелин колец», возвращающий на экран и за него большую часть оригинальной команды. Ожидалось, что сюжет сосредоточится на побочной истории «Братства Колец», когда Гэндальф и Арагорн выслеживают Голлума, чтобы узнать, что тому известно о возвращении Саурона. Однако утечка синопсиса, опубликованная TheOneRing.net намекает, что часть истории будет посвящена юным годам Смеагола.

«До появления Братства одержимость одного существа является ключом к выживанию Средиземья — или его гибели. В фильме «Властелин колец: Охота на Голлума» мы встречаем молодого Смеагола — аутсайдера, которого тянет к мелочам и безобразиям — задолго до того, как Единое Кольцо начало его трагическое падение к замученному, лживому существу. Потеряв кольцо, которое «перекочевало» к Бильбо Беггинсу, Голлум бросает свою пещеру, чтобы найти его.

Гэндальф Серый призывает Арагорна, до сих пор известного как Странник, выследить неуловимое существо, чье знание о местонахождении кольца может склонить чашу весов в пользу Темного Лорда Саурона. Опасное путешествие, происходящее во времена между исчезновением Бильбо на день рождения и образованием Братства, проведет нас по самым мрачным уголкам Средиземья и раскроет нерассказанные истины, испытывая решимость будущего короля и исследуя разбитую душу и предысторию Голлума, одного из самых загадочных персонажей Толкина».





Среди оригинальных создателей возвращаются Питер Джексон, на этот раз в роли продюсера, и сценаристки Фрэн Уолш и Филлипа Бойенс. Режиссуру на себя взял Энди Серкис, который параллельно сыграет самого Голлума. Иен МакКеллен снова примерит на себя мантию и шляпу Гэндальфа, а Элайджа Вуд предстанет перед зрителями как Фродо.

Известно, что для Арагорна готовят перекаст, тогда как участие Орландо Блума, Шона Бина или других известных из трилогии актеров пока не подтверждено. Учитывая синопсис, есть шанс, что фильм вернет на экраны Бильбо Беггинса, однако, кто его сыграет — загадка. Иэн Холм умер в 2020 году, а Мартин Фримен играл младшую версию в фильмах о Хоббите.

Съемки «Властелин колец: Охота на Голлума» должны начать в мае, премьера запланирована на 17 декабря 2027 года. Это лишь один из нескольких новых фильмов во франшизе, однако детали остальных пока неизвестны.