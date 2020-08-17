Киевский сервис велопроката NextBike/BikeNow отпраздновал двухлетие и увеличил свой велопарк до 2000 велосипедов

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На выходных исполнилось ровно два года с момента запуска в Киеве сервиса муниципального байкшеринга NextBike/BikeNow — первая сотня прокатных велосипедов появилась на улицах столицы 15 августа 2018 года. К этому событию компания приурочила двукратное расширение велопарка, рассказал ее руководитель Алексей Кушка.

«Сегодня байкшерингу в Киеве — 2 года. Из 100 велосипедов на тестовый период мы вышли на 2000 велосипедов, с 33 локаций — на 302, согласно контракту с городом. Путь был проложен еще в далеком 2015 году, но основные события происходили весной 2018 года, когда на совещании Департамента Транспорта в КГГА было решено дать зеленый свет пилотному проекту bike-sharing в Киеве. 15 августа 2018 года первые 100 новеньких NextBike начали кататься по городу. А вчера вторая тысяча железных коней уже под брендом BikeNow наконец прибыла в Киев» — отметил Алексей Кушка.

Таким образом уже в ближайшие дни велопарк проката BikeNow увеличится до 2000 экземпляров, что позволит киевлянам и гостям города не испытывать недостатка в свободных велосипедах даже в самых «велоактивных» точках Киева.

Отметим, что за два года существования услугами муниципального велопроката Nextbike/Bikenow воспользовались более 75 тыс. раз. При этом несмотря на неприятные инциденты компания продолжает развивать сервис. Вскоре киевляне также смогут опробовать прокатные велосипеды на современной веломагистрали вдоль Набережного шоссе.

Источник: Алексей Кушка (BikeNow)